Na ten dzień z pewnością czekali wszyscy fani Taylor Swift. Już 1 sierpnia odbędzie się jeden z trzech zaplanowanych koncertów wokalistki. Do Warszawy zmierzają prawdziwe tłumy. W sieci pojawiły się informacje o hotelu, w którym ma zatrzymać się Taylor. Piosenkarka postanowiła wybrać jedno z najbardziej luksusowych i najdroższych miejsc w Warszawie, w którym wcześniej przebywali m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych. Ile trzeba zapłacić za jedną noc w tym wyjątkowym miejscu?

Zobacz wideo Czy Taylor Swift uratuje nas przed Donaldem Trumpem?

To tutaj zatrzyma się Taylor Swift. Będzie mieszkać w dwupoziomowym apartamencie

Z ustaleń Pudelka wynika, że gwiazda wynajęła apartament w hotelu Marriott. Za noc na najwyższych piętrach trzeba zapłacić nawet 25 tys. złotych. "Swift będzie nocować w dwupoziomowym apartamencie, zlokalizowanym na najwyższych piętrach hotelu, które na czas pobytu artystki w trosce o jej prywatność zostaną całkowicie zamknięte dla pozostałych gości. Na gwiazdę czekają dwie sypialnie, dwie łazienki, w pełni wyposażona kuchnia wraz z jadalnią, przestronny salon, biurka do pracy oraz fortepian" - czytamy na portalu. Co ciekawe, hotel, w którym ma nocować Taylor, nie jest tym najdroższym w stolicy. Czym przy wyborze miejsca kierowała się piosenkarka?

Dla Taylor Swift to bezpieczeństwo jest priorytetem, nie luksus

Według portalu jedynie w Marriot będzie możliwość eskortowania Taylor do pokoju przy pomocy zablokowanej wcześnie windy. W hotelu są miejsca, dzięki którym można łatwo i niezauważalnie ominąć prasę i tłumy fanów. Co ciekawe, większość ekipy Taylor ma zatrzymać się w zupełnie innej lokalizacji. Koncert gwiazdy jest ogromnym wydarzeniem nie tylko dla jej fanów. Według ekspertów firmy Mastercard przychody restauracji położonych w promieniu czterech kilometrów od miejsca koncertów Taylor mają wzrosnąć o 70-80 proc. A wy wybieracie się na koncert piosenkarki? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: Warszawiacy, zapnijcie pasy. Niebywałe, co będzie się dziać przez koncert Taylor Swift