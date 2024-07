Tomasz Kot to - m.in. obok Marcina Dorocińskiego czy Joanny Kulig - jeden z wybitniejszych polskich aktorów, który postanowił robić karierę za granicą. I to z powodzeniem. Światowej klasy reżyserzy zainteresowali się Kotem po tym, jak doskonale wcielił się w bohatera nominowanej do Oscara w 2018 roku "Zimnej wojny". Artysta po tym sukcesie zagrał w kilku głośnych zagranicznych produkcjach. Mowa o takich filmach, jak: "Wróg doskonały" ("A Perfect Enemy"), "Przestroga" ("Warning") czy "Joika". Teraz odtwórca roli w nowej ekranizacji "Akademii Pana Kleksa" pochwalił się, że znów wylądował na planie zagranicznej produkcji.

Tomasz Kot gra we włoskim filmie

Tomasz Kot należy do grona aktorów, którzy nie chwalą się w mediach swoją prywatnością. Aktor unika ścianek i imprez branżowych, a na jego instagramowym koncie próżno szukać prywatnych czy wręcz intymnych kadrów. Kot za to chętnie (i słusznie) chwali się w mediach społecznościowych zawodowymi sukcesami i promuje swoje najnowsze projekty. Teraz aktor zdradził, że pracuje na planie włoskiej, religijnej produkcji, która ma opowiadać historię biblijnego Judasza.

Szanowni! Od kilku tygodni zagłębiam się w tajniki włoskiej kinematografii na planie filmu "La versione di Giuda". Nie wiem, jaki będzie polski tytuł, ale dosłownie oznacza to "Wersja Judasza"

- napisał aktor, a następnie dodał. "Akcja filmu wydarza się w latach 30-33 naszej ery i jest to bardzo ciekawe wydarzenie, nigdy nie pracowałem w takim upale!" - mogliśmy przeczytać.

Co wiadomo o nowym filmie z Tomaszem Kotem?

Warto nadmienić, że w sieci nadal nie ma wielu informacji na temat wspomnianej produkcji. Włoskie portale podają jednak, że za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Giulio Base, który ma na koncie inne religijne produkcje. Wyreżyserował m.in. takie filmy, jak: "Ojciec Pio: Między niebem a ziemią" czy "Święty Piotr". Szersza publiczność może go jednak kojarzyć jako reżysera serialu "Don Matteo" (a więc włoskiego pierwowzoru "Ojca Mateusza") oraz hitu "Pompeje". Co ciekawe Base zamieścił pod instagramowym wpisem Tomasza Kota krótki komentarz, w którym wychwalał aktora. "Dziękuję Tomaszu, współpraca z Tobą była wspaniałym doświadczeniem! Bezpiecznego powrotu. Do zobaczenia wkrótce" - możemy przeczytać. Co jeszcze wiadomo o filmie? Włoski portal Libreriamo podał, kogo możemy zobaczyć w obsadzie filmu "La versione di Giuda". Wśród wielu nazwisk wymieniono również Kota.

Film wzbogaciła obsada światowej sławy wykonawców, w skład której wchodzą tak znamienite nazwiska, jak Rupert Everett, Paz Vega, John Savage, Darko Peric, Tomasz Kot i Abel Ferrara

- czytamy. Z kolei włoski portal ecodellojonio.it podał, że zdjęcia do filmu dopiero ruszyły. Nie wiadomo, kiedy dokładnie produkcja trafi do kin.