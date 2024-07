Agata Buzek miała dziewięć lat, kiedy dowiedziała się o raku. Całe szczęście mogła liczyć na troskę rodziców - Jerzego i Ludgardy. Mama nie wahała się ani chwili i odłożyła karierę na dalszy tor. Jej relacja z córką jest bardzo wyjątkowa.

Agata i Ludgarda Buzek. Choroba zmieniła wszystko

Kiedy Agata Buzek przyszła na świat, jej mama pracowała nad przygotowaniami do habilitacji w zakresie nauk chemicznych. Już wtedy miała na koncie sukcesy naukowe i odchowane starsze dziecko. Plany dotyczące kariery Ludgardy Buzek uległy zmianie w momencie, gdy wyszła na jaw przykra prawda na temat Agaty Buzek. Mało kto spodziewał się, że córka, która przyszła na świat cała i zdrowa, w dzieciństwie będzie miała do czynienia z nowotworem. Ziarnica złośliwa zaczęła dawać się we znaki. "Przez cztery lata żyliśmy na skraju wytrzymałości psychicznej" - wyznała mama Agaty w dawnym wywiadzie, który przytacza "VIVA!". Postanowiła poświęcić wszystko dla córki. We wszystkim pomagał jej mąż. Ten fakt Agata Buzek ogromnie docenia.

Nigdy nie dali mi odczuć swojego własnego strachu, tej groźby, która nade mną wisiała. Czerpałam z ich nadziei, żeby przejść przez to wszystko

- powiedziała "VIVIE!".

Agata Buzek wyzdrowiała. Mówiła, co dostała od rodziców

Starania o powrót do zdrowia zajęła kilka lat. Agata Buzek miała do czynienia z aż dwoma nawrotami. Finalnie odzyskała dawne siły. "To był nasz najszczęśliwszy rok" - tak ten moment wspomina Ludgarda Buzek. Wiele zawdzięcza lekarzowi prowadzącemu, który bardzo zaangażował się w sprawę jej córki. Agata Buzek po latach wypowiada się z dumą o rodzicach, którzy zawsze byli dla niej wsparciem. "Nigdy nie doświadczyłam od nich nakazów, zakazów. Pewnie dlatego jest mi łatwiej ufać i marzyć, niż tkwić w ciemnościach, które przecież dobrze znam. Nadzieja, wiara, miłość. Oto co dostałam od mamy i taty" - przekazała. Ludgarda Buzek po tym, jak jej córka odzyskała siły, mogła skupić się na nauce. W międzyczasie zajmowała się nawet polityką. Wspólne zdjęcie Agaty i Ludgardy Buzek znajdziecie w galerii.