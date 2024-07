Agnieszka Kaczorowska w związku z Maciejem Pelą doczekała się dwóch córek. "Decyzja o byciu mamą, to jak decyzja o tatuażu na twarzy... i jest to według mnie bardzo trafne określenie. To coś, czego nie zakryjesz i nie da o sobie zapomnieć. Musisz być naprawdę pewna. Po stokroć! To wyrzeczenia, poświęcenie, to masa granic do przekroczenia, to wielka lekcja charakteru, osobowości, a także ogromny test dla związku. To coś, co mi daje ogromne spełnienie, satysfakcję, poczucie szczęścia" - tak o macierzyństwie pisała aktorka i tancerka na Instagramie. Stara się spędzać z córkami mnóstwo czasu i zaznaczać, jak ważne dla niej są. Trzeba przyznać, że bardzo postarała się przy organizacji urodzin dziewczynek.

Agnieszka Kaczorowska wyprawiła córkom bajkowe urodziny. Wszystko dopięte na ostatni guzik

Zwierzęce motywy na słodkościach, piętrowy tort, talerz przekąsek i mnóstwo balonów - na przyjęciu córek Kaczorowskiej nie brakowało atrakcji. Tancerka zadbała, aby jej ukochane kilkulatki wyglądały i czuły się jak księżniczki. "Emilka skończyła pięć, a Gabrysia trzy latka. Są obecnie fankami #Bluey i #Bingo, więc wymarzyły sobie imprezkę z takim motywem przewodnim. Ja, jak co roku, słucham …i realizuję" - napisała w poście Kaczorowska. "To był cudny czas w gronie najbliższych. Całą rodzinką cieszymy się, że spędziliśmy te dni z naszymi kochanym ludźmi" - podsumowała. Na przyjęciu obecny był oczywiście mąż Kaczorowskiej, który dumnie zapozował do zdjęć. Niedawno Kaczorowska obchodziła swoje urodziny. Zdjęcia z jej przyjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Agnieszka Kaczorowska postanowiła nie chrzcić córek. Wszystko wyjaśniła

Chrzest święty u jednych rodzin jest priorytetowy, u drugich nie ma większego znaczenia. W jednym z wywiadów aktorka otwarcie przyznała, że jej córki nie przyjęły tego sakramentu. Dlaczego? - Nie jesteśmy powiązani z Kościołem. Nie zmienia to faktu, że każdy z nas wierzy w coś innego. Jesteśmy bardzo podobni w tym wszystkim, tylko każdy z nas widzi to trochę inaczej - zdradziła Kaczorowska w rozmowie z Plejadą.