Zofia Zborowska tworzy udany związek małżeński z Andrzejem Wroną. Para doczekała się dwóch córek. Starsza z nich ma na imię Nadzieja. Przyszła na świat w 2021 roku. Jakiś czas temu zakochani przekazali, że ich rodzina się powiększyła. 16 maja 2024 roku urodziło im się drugie dziecko. "Wczoraj w imieniny Nadziejki i Zosi przyszła na świat nasza druga córeczka Jaśminka" - pisała wówczas dumna mama w mediach społecznościowych. Starsza z dziewczynek właśnie obchodziła trzecie urodziny. Rodzice przygotowali dla niej wyjątkową niespodziankę.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona przygotowali niespodziankę na trzecie urodziny córki. Tego nikt się nie spodziewał

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona aktywnie działają w mediach społecznościowych. Rodzice dwóch dziewczynek postanowili sprawić starszej córce prezent z okazji urodzin. Była to jednak nietypowa forma. "Nadzieja trzy latka. Córeczko, jesteś dla nas wszystkim! Dziękujemy, że wybrałaś nas na swoich rodziców" - napisali w mediach społecznościowych pod pewnym nagraniem. Okazało się, że para wraz z rodziną postanowiła nakręcić specjalny teledysk dla Nadziei. "Kochana Nadziejko, z okazji twoich trzecich urodzin jak co roku nakręciliśmy dla ciebie teledysk! Tym razem padło na Świnkę Peppę, a dokładniej piosenkę ze spektaklu 'Świnka Peppa na żywo', na punkcie którego oszalałaś i byłaś na nim już trzy razy" - czytamy na początku wideo. Bliscy trzylatki bez wahania wystąpili w filmiku i wykonali wspomnianą wcześniej piosenkę w wyjątkowych kostiumach. "To jest genialne", "Ależ to czad", "Piękna pamiątka na lata" - pisali fani. Co sądzicie? Więcej kadrów z rodzicami Nadziei znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Czy córki Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony są ochrzczone? Gwiazda wyjaśniła

Jakiś czas temu w sieci gorący zrobił się temat chrztu córek Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony. Jedna z internautek dopytywała, czy dzieci pary mają za sobą sakrament. Aktorka otwarcie mówi o tym, że nie. Niedawno wyznała, dlaczego nie zdecydowała się na to, by ochrzcić córki. Podkreśliła, że nie chce im narzucać wiary. Nie zabrakło również dobitnego komentarza. "Moją przygodę z chrześcijaństwem skończyłam na komunii. Pewnie dlatego, że nie była to moja decyzja. Jestem za tym, aby ludzie świadomie podchodzili do tego, w co chcą wierzyć i czy w ogóle" - zaznaczyła Zofia Zborowska w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Zborowska zamieściła rozczulający kadr z mężem i córką. Fani patrzą tylko na jedno