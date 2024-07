Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka tworzą związek od dekady. W 2018 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Zakochani doczekali się dwójki dzieci. W 2015 roku na świat przyszła Antonina. Dwa lata później urodził się Jędrzej. Córka Krupińskiej i Karpiela-Bułecki właśnie skończyła dziewięć lat. Dumni rodzice postanowili pochwalić się urodzinowym kadrem w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska dostała taki prezent na urodziny. Była rozczarowana

Córka Sebastiana Karpiela-Bułecki i Pauliny Krupińskiej obchodzi urodziny. W sieci pojawiło się zdjęcie

Córka Sebastiana Karpiela-Bułecki i Pauliny Krupińskiej ma już dziewięć lat. Dziewczynka urodziła się 27 lipca 2015 roku. Dumni rodzice nie pominęli wyjątkowego dnia córki również w mediach społecznościowych. Para rzadko kiedy wrzuca zdjęcia z dziećmi. Gdy jednak fotografie pojawiają się na ich profilach, musi być ku temu okazja. Karpiel-Bułecka i Krupińska opublikowali kadr z Antoniną. "Dzisiaj nasza córeczka Tosia obchodzi dziewiąte urodziny. Kochamy" - napisali. Fani od razu rzucili się do życzeń. Niektórzy zauważyli, że dziewczynka wygląda na starszą, niż jest. "Wygląda na nastolatkę. Wszystko najlepszego Tosia" - napisała jedna z internautek. Fani zauważyli również podobieństwo do mamy. "Na pierwszy rzut oka, byłam pewna, że to pani Paulina" - dodała inna fanka. Urodzinowe zdjęcie Antoniny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Sebastian Karpiel-Bułecka znalazł powód do narzekania. Chodzi o Podhale

Sebastian Karpiel-Bułecka spędził dzieciństwo na Podhalu. Lider zespołu Zakopower nie ukrywa, że jest przywiązany do tego miejsca. Na co dzień jednak nie mieszka w górach. Jakiś czas temu gwiazdor wziął udział w programie "100 pytań do...", który emitowany jest na TVP Info. Porozmawiał z dziennikarzami o góralskich tradycjach oraz ukochanym Podhalu. Przede wszystkim wyraził swoje niezadowolenie dotyczące wyglądu miejsca. - Bardzo nad tym ubolewam, że Zakopane i Podhale w tym momencie wygląda tak, jak wygląda i bardzo bym chciał to zmienić. Czy nie jest już za późno? Obawiam się, że tak. Ciężko będzie zburzyć te wszystkie apartamentowce czy jakieś dziwne efemerydy, które tam powstały. Boli mnie sam wjazd do Zakopanego, kiedy widzę gdzieś w oddali Tatry, a przed nimi po prostu mnóstwo reklam. Marzy mi się taki porządny halny, żeby to posprzątał - wyznał Karpiel-Bułecka na antenie. ZOBACZ TEŻ: Rozenek w zjawiskowej sukni na premierze w Paryżu. A Krupińska? Nie wiadomo, gdzie podziać oczy