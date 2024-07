Omenaa Mensah dopiero co świętowała 45. urodziny. Nie da się ukryć, że wyjątkowe przyjęcie z pewnością na długo zostanie w pamięci celebrytki. Dzień prezenterki zaczął się od śniadania do łóżka, które przygotował jej ukochany. "Sto lat skarbie. (...) Najpierw życzenie kochanie! Wjechały tu balony, wszystko" - Rafał Brzoska nie szczędził miłych słów. To był jednak dopiero początek. Omenaa spędziła weekend w scenerii rodem z "Bridgertonów". Właśnie taki motyw miała jej impreza urodzinowa. Gwiazdy spisały się na medal i zaprezentowały się w idealnie pasujących kreacjach. Nie zabrakło także prezentów.

REKLAMA

Zobacz wideo Omenaa Mensah nie toleruje hejtu. "Ludzi denerwuje, że ktoś mógłby siedzieć i odpoczywać..."

Małgorzata Rozenek-Majdan i Ewa Chodakowska opublikowały kadry z urodzin Omeny Mensah. Jakie prezenty zażyczyła sobie solenizantka?

Nie da się uryć, że Omenaa Mensah przygotowała wyjątkowe przyjęcie, które trwało dwa dni. Aby sceneria była nietypowa, prezenterka musiała się postarać. Sama z tej okazji wybrała drogi perłowy choker Vivenne Westood. Jej stylizacja składała się z eleganckiej balowej sukni, a także ozdoby na głowę z piór. Na imprezie pojawiły się między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan i Ewa Chodakowska z ukochanymi partnerami. Ta druga zdradziła, jakie prezenty zażyczyła sobie Mensah. "Omenaa przy swoim codziennym zaangażowaniu w działania charytatywne i wsparciu dla ważnych społecznie inicjatyw, wykorzystała też i swoje urodziny do szerzenia idei pomagania. Zamiast tradycyjnych prezentów nasza jubilatka poprosiła swoich gości o datki na wybraną fundację, tak żeby wspierać projekty pomocowe. Piękny i wzruszający gest" - zdradziła trenerka fitness. Jesteście zaskoczeni? Jesteście ciekawi, jak Rozenek i Chodakowska wyglądały na przyjęciu Omeny? Koniecznie spójrzcie do galerii na górze strony.

Gwiazdy wybrały wyjątkowe stylizacje na urodziny Omeny Mensah

Małgorzata Rozenek-Majdan pierwszego dnia urodzinowego weekendu miała na sobie długą, czarną kreację bez ramion, ale za to z gorsetem. W jej włosach można było zauważyć tiarę. Z kolei Radosław Majdan wybrał klasyczny garnitur w stylu XIX wieku. Szczególną uwagę zwracała koszula. Następnego dnia Rozenek-Majdan wybrała białą sukienkę i miała chustkę we włosach, a jej ukochany wskoczył w koszulę i brązową kamizelkę. Główną kreacją Ewy Chodakowskiej była żółta, długa sukienka i wysokie buty. Do jej kreacji dopasował się jej mąż Lefteris Kavoukis, który miał biały strój z żółtą kamizelką. Fani mogli zobaczyć zakochanych również w innym wydaniu, a konkretnie białych stylizacjach. Zdjęcia czekają na was w naszej galerii. ZOBACZ TEŻ: Brzoska pokazał Mensah bez makijażu. Nagrał, jaką niespodziankę urodzinową zrobił żonie. Nie kryła ekscytacji