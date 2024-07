Marina i Wojciech Szczęsny niedawno powitali na świecie córkę. 3 lipca 2024 piosenkarka urodziła drugie dziecko. Dziewczynka otrzymała imię Noelia. Wokalistka powoli dochodzi do siebie po porodzie i aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie odpowiada na pytania fanów. Porusza również kwestie prywatne. Ostatnio wyznała, że podczas ciąży przytyła 18 kilogramów. "Udało mi się już zrzucić dziewięć kilogramów" - podkreśliła w sieci. Żona piłkarza wyznała również, że korzysta z usług "urofizjoterapeutki". Marina niedawno udostępniła kolejne ujęcia córki. My jednak patrzymy na jej syna. Spójrzcie na te włosy.

Marina opublikowała nowe zdjęcie swoich dzieci. Co z fryzurą Liama?

Marina chwali się swoją codziennością w mediach społecznościowych. Wokalistkę śledzi aż milion obserwatorów. Ostatnio pokazała urocze nagranie z córką i synem. Liam pokazywał, jak "opiekuje" się młodszą siostrą. Fani byli zachwyceni filmikiem. Nie da się jednak ukryć, że chłopiec bardzo się zmienił. Od niedawna ma nową fryzurę. Wcześniej nosił dłuższe włosy. "Słodko, w pierwszej chwili nie poznałam Liama przez jego nową fryzurę" - napisała jedna z fanek. Jakiś czas temu Wojciech Szczęsny pokazywał kadry, z których wynikało, że zabrał syna do fryzjera. Jesteście ciekawi, jak obecnie wygląda chłopiec?Metamorfozę Liama znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marina o pierwszych dniach po porodzie. Nie było łatwo

Marina bez ogródek opowiada o tym, jak wygląda jej życie po porodzie. Wyznała w mediach społecznościowych, że poród nie należał do najłatwiejszych. "Nie mogłam wstać z łóżka, okropny ból, ale składa się na to wiele czynników. Pierwsze trzy miesiące byłam nieobecna, zmęczona, nudności, wstręt do zapachów, średnio z apetytem. Wylądowałam w szpitalu z wymiotami" - wyznała na Instagramie. Piosenkarka podkreśliła, że na razie może wrócić do swojego normalnego trybu życia. Bardzo chciałaby jednak mieć możliwość robienia treningów i spożywania odpowiedniej diety. Marina ma nadzieję, że wkrótce wróci do dawnej formy. ZOBACZ TEŻ: Marina pokazała pokój córki. Baldachim i garderoba to dopiero początek. Cena koca zwala z nóg!