To już kolejny sezon w jury w tym samym składzie. Jego członkowie uwielbiają spędzać ze sobą czas na planie, choć na początkuj nie było tak przyjemnie. Po pierwszych odcinkach programu opinia na temat Joanny Krupy była mocno podzielona. - Nie znaliśmy się i nie podobało im się. Dawid Woliński i Marcin Tyszka chcieli, żeby ktoś mnie zastąpił - wyznała modelka w dawnej rozmowie "WojewódzkiKędzierski". Zobaczcie, jak członkowie jury wyglądają obecnie.

"Top Model" i konferencja prasowa. Krupa wybrała kwiaty. Sokołowska cała na biało

Joanna Krupa postawiła na niebieską mini na długi rękaw w kwiaty, które było widać z dużej odległości. Marszczony dół sukienki świetnie podkreślał jej figurę. Modelka postanowiła do tej stylizacji dobrać jasne szpilki. Jeśli chodzi o fryzurę gwiazdy, to tego dnia zobaczyliśmy ją w wysokim kucyku z delikatnymi falami. Katarzyna Sokołowska postawiła z kolei na biały garnitur w stylu oversize. Do tego postanowiła pofalować włosy, dzięki czemu otrzymała bardzo elegancki look. Efekt finalny znajdziecie oczywiście w galerii na górze strony.

Dawid Woliński w czerni. Marcin Tyszka w swoim stylu

Przejdźmy teraz do panów. Znany projektant wybrał klasyczny, czarny, pasiasty smoking oraz pasującą, białą koszulę, która była również w paski. Marcin Tyszka natomiast postanowił wyróżnić się wzorzystą, zieloną koszulą z morskimi motywami w postaci muszli i pereł. Do takiego looku dobrał czarne dodatki, co było bardzo dobrym wyborem. Podczas konferencji "Top Model" była obecna również Sofia Konecka-Menescal. Wspierała bowiem uczestników nowej edycji. - Jak się czuję w nowej roli? Czuję się bardzo dobrze. Jest to bardzo ciężka rola, bo tak naprawdę wszystkie emocje uczestników i to wszystko spada w pewnym sensie na mnie. Staram się jak najlepiej im pomóc i wspierać ich. To jest moja rola przede wszystkim jako współprowadzącej. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się sprawdzam, bo bardzo się staram - wyznała przed kamerami TVN. - Kiedy patrzę na uczestników, wiem, co czują, bo byłam w tym miejscu rok temu. Czuję stres troszeczkę za nich, bo wiem, że u nich te emocje cały czas grają, cały dzień. W pewnym sensie staram się im okazywać jak najwięcej wsparcia. Staram się ich zrozumieć, wysłuchać, żeby się odstresowali - dodała.