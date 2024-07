Anna i Robert Lewandowscy od lat dbają o swój wizerunek. Uważnie dobierają zdjęcia do postów oraz ich opisy, aby zawsze były poprawne. Nic dziwnego - znany duet śledzą miliony na Instagramie. Są pod presją show-biznesu od wielu lat. Ostatnio jednak para zrobiła wyjątek, publikując nieco bardziej intymny kadr niż zazwyczaj.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski w romantycznym wydaniu. To zdjęcie wywołało poruszenie

Fotografia, o której mowa, pojawiła się na profilu znanej trenerki. Małżonkowie zapozowali w uścisku. Anna Lewandowska stała przodem do obiektywu, a jej ukochany tyłem. Widać w lustrze, że Robert Lewandowski objął żonę poniżej linii bioder, co pobudziło wyobraźnię części internautów. Wspomniany kadr szybko zniknął z sieci, ponieważ został dodany poprzez InstaStories. Znajdziecie go w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska szczerze o tym, co myśli o partnerkach piłkarzy. "One naprawdę robią wiele"

Znana trenerka latami pracowała nad rozwinięciem marki osobistej. Podobnie jak mąż jest skupiona na rozwijaniu międzynarodowej kariery, co wyróżnia ją na tle innych znanych WAGs. W jednym z wywiadów wyznała, co o nich sądzi. - Ja będę mówiła w imieniu żon piłkarzy. One naprawdę robią wiele, są inteligentnymi kobietami po studiach i często po prostu dokonują wyborów zajęcia się dziećmi, domem, wspieraniem męża. Nie mogą pracować tak, jak pracowały kiedyś i to na pewno jest trudne dla tych kobiet. Przy takim układzie, kiedy to piłkarz jest gwiazdą w domu, oczywiście ważne jest ogromne wsparcie drugiej osoby - wyznała Lewa podczas eventu w Barcelonie. Warto zaznaczyć, że trenerka zrezygnowała niegdyś z własnych celów na rzecz ukochanego. - Trenowałam przez wiele lat, byłam reprezentantką Polski w karate. Natomiast w pewnym momencie, kiedy poznałam męża, zrezygnowałam z bycia zawodowym sportowcem i zdecydowałam, że przeprowadzę się z moim mężem za granicę, gdzie będę go wspierała. Przeprowadziłam się, rezygnując ze startów w zawodach z orzełkiem na piersi - powiedziała.