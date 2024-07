Już na samym starcie tegorocznej olimpiady wystąpiły poważne problemy. Część artystyczna nie wszystkim przypadła do gustu. W gronie przeciwników występu znalazł się między innymi Daniel Majewski. - Wczorajsza ceremonia, a właściwie rytuał otwarcia igrzysk satanis... znaczy olimpijskich, to najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką widziałem od dawna - zaczął na InstaStories zmieszany influencer. - Czułem zaaferowanie, zniesmaczenie, ból. Było mi po prostu przykro. To jest niebywałe. To się nie powinno wydarzyć. Obrzydliwe. Ja nie wiem, czego jeszcze ludzie potrzebują, żeby otworzyć oczy i zobaczyć, w jakim kierunku to wszystko zmierza. I w jakim kierunku idzie, jaka jest agenda. Jaki cel. Ach, szkoda gadać. Obrzydliwe. Chrystus jest panem, miłego dnia - uzupełnił. Teraz organizatorzy igrzysk postanowili odpowiedzieć na negatywny odbiór części artystycznej.

Igrzyska olimpijskie w ogniu krytyki. Sponsorzy mówią dość

Na początku swą opinię na temat kontrowersyjnego występu wydali sponsorzy wydarzenia. "Byliśmy zszokowani kpiną z "Ostatniej Wieczerzy" podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. W związku z tym C Spire wycofuje swoje reklamy z igrzysk" - czytamy jedno z oświadczeń. Suzy Hays, która jest dyrektorką marki również dodała kilka słów od siebie. "C Spire nadal wspiera naszych sportowców, którzy tak ciężko pracowali, by być częścią igrzysk. Nie będziemy jednak częścią obraźliwej i niedopuszczalnej kpiny z Ostatniej Wieczerzy " - ogłosiła.

Organizatorzy sypią głowę popiołem? "Uważamy, że ta ambicja została osiągnięta"

Twórcy ceremonii musieli zatem zareagować na masę skarg. Thomas Jolly, czyli twórca widowiska oraz rzeczniczka Anne Descamps postanowili zabrać głos na spotkaniu z mediami. - Jest oczywiste, że nigdy nie było naszą intencją okazanie braku szacunku wobec żadnej grupy religijnej. [Ceremonia otwarcia – red.] miała celebrować społeczną tolerancję. Uważamy, że ta ambicja została osiągnięta. Jeśli ktoś poczuł się urażony, jest nam bardzo przykro - przekazała Anne Descamps. Co z kolei powiedział Thomas Jolly?

Chcieliśmy porozmawiać o różnorodności. Różnorodność oznacza bycie razem. Chcieliśmy włączyć wszystkich, tak po prostu

- oznajmił. Zdjęcia kontrowersyjnej części ceremonii oraz innych występów znajdziecie w galerii.