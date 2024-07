Grzegorz Kajdanowicz rozpoczął karierę w TVN-ie w 1997 roku. W 2004 roku został już szefem "Faktów". Choć widzowie programu widywali go często w telewizji, niewiele wiedzieli o jego życiu prywatnym. Dziennikarz przez długi czas był żonaty. "Oświadczyłem się prawie po dwóch latach. Karolina sama wybrała pierścionek zaręczynowy. Mieszkaliśmy już wtedy razem, więc oświadczyny jej nie zaskoczyły" - mówił o swoim związku w wywiadzie z "Galą". Po latach jednak doszło do rozwodu. Wówczas po raz pierwszy Kajdanowicz opowiedział nieco więcej o relacji z byłą żoną. Obecnie dziennikarz ma nową partnerkę.

Kto jest nową miłością Grzegorza Kajdanowicza? Już wszystko jasne

Grzegorz Kajdanowicz rzadko kiedy wypowiada się na temat swoich relacji. Mężczyzna nie prowadzi również profilów w mediach społecznościowych, w których dzieliłby się swoim życiem prywatnym. Co jakiś czas jednak zdradza kilka tajemnic. Jakiś czas temu został przyłapany z Anielą Czajewską na turnieju tenisowym. Wyszło na jaw, że to właśnie ona została jego ukochaną. Z kobietą połączyła go pasja do sportu. Kajdanowicz nie zamierzał dłużej tego ukrywać. "Rzeczywiście, jestem po rozwodzie siedem lat. Mam dwóch synów - już na studiach 21-latka i 18-latka. Od lat partnerkę, która jak wiele osób prowadzi Instagrama, ale rzadko wrzuca nasze wspólne zdjęcia. Bo jakoś nie czuję potrzeby informowania, że teraz jestem na wakacjach, teraz na premierze filmu, a innym razem na meczu Legii Warszawa" - zdradził w wywiadzie z tenismagazyn.pl. Zdjęcie Grzegorza Kajdanowicza z nową ukochaną znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak Grzegorz Kajdanowicz wypowiadał się na temat rozwodu

Grzegorz Kajdanowicz opowiedział o kulisach rozwodu w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Wówczas wyznał, że wie, że wina leży po obu stronach. Dziennikarz zdradził, że jego zdaniem nie ma najłatwiejszego charakteru. "Po tych latach (...) moje małżeństwo się rozpadło, ale nie dlatego, że ja dużo pracowałem. Oczywiście, że to nie pomagało. Kiedy dzieci były małe bardzo dużo wyjeżdżałem, ciągle mnie nie było. Pracowałem w weekendy, w święta. (...) Natomiast bardziej jest to kwestia osobowości. (...) Nie jestem najłatwiejszym człowiekiem" - podkreślił dziennikarz w wywiadzie z Kubą Wojewódzkim. ZOBACZ TEŻ: Kurska ujawnia kulisy rozwodu kościelnego. Dostało się księdzu. "Nie miał pojęcia, o czym mówi"

