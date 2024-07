Burza o zbrukanie "Ostatniej Wieczerzy" na otwarciu IO. Korwin Piotrowska: Wiedza nie boli

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich wywołała w polskich mediach wiele kontrowersji. Zdaniem internautów jedna ze scen, na której występowały osoby ze społeczności LGBT+, nawiązywała do "Ostatniej Wieczerzy". Jak się okazuje, widzowie pomylili obrazy. Karolina Korwin Piotrowska postanowiła w wymowny sposób skomentować sprawę. Jej reakcja mówi wiele.

REKLAMA

Zobacz wideo Współczesna turystyka staje się problematyczna

Karolina Korwin Piotrowska komentuje aferę związaną z brukaniem "Ostatniej Wieczerzy"

Wielu wzburzył kadr, który miał nawiązywać do "Ostatniej Wieczerzy", a w inscenizacji brały udział osoby ze społeczności LGBT+. W sieci pojawił się głosy, które mówiły o brukaniu ważnego dla chrześcijan symbolu. Zdanie w tej kwestii postanowiła wyrazić Karolina Korwin Piotrowska, która często wywołuje swoimi wypowiedziami kontrowersje. Dziennikarka opublikowała dedykowany sytuacji post, w którym przedstawiła swój punkt widzenia. Nawiązała do obrazu "Le Festin des Dieux" holenderskiego artysty Jana van Bijlerta z XVII wieku.

Święto/zabawa bogów, tematyka bardzo popularna w sztuce. (...) Czyli "Ostatnia Wieczerza" była "brukana" już kilkaset lat temu, różni bogowie, w tym Chrystus, świetnie się bawią, często przy stole i nieubrani, na długo przed lewactwem i LGBT. Wystarczy wpisać w Google. (...) Wiedza nie boli

- czytamy we wpisie Korwin Piotrowskiej. W naszej galerii na górze strony znajdziesz kadr, który wywołał dyskusję w internecie.

W komentarzach pojawiły się głosy, które twierdzą, że problemem w związku z interpretacją sceny, jest brak odpowiedniej edukacji. "Sztuka ze szkół zniknęła niemal, brak edukacji artystycznej, historii sztuk plastycznych i takie efekty: gorszy i bulwersuje wszystko, czego nie rozumiemy", "Brak edukacji, brak wrażliwości, głowy pozamykane na dziesięć kłódek - to oczywiście o oburzonych otwarciem IO. Widowisko fantastyczne, głęboko zakorzenione w europejskiej kulturze. No, ale trochę trzeba mieć świadomość, żeby to zrozumieć" - czytamy pod postem Korwin Piotrowskiej.

Dziennikarz Dawid Gospodarek postanowił zapytać bezpośrednio osobę, która była centralną postacią w scenie podczas ceremonii otwarcia IO. Zapytał, kim faktycznie była? Barbara Butch potwierdziła, że nie było to nawiązanie do "Ostatniej Wieczerzy", a do "Uczty bogów". "Byłam Apollo. Byliśmy na górze Olimp" - odpowiedziała reporterowi.

Kontrowersje w polskich mediach po ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich

W polskich mediach zaważało, gdy Przemysław Babiarz został zawieszony przez Telewizję Polską. Chodziło o słowa dziennikarza związane z utworem "Imagine" Johna Lennona, który został wykonany podczas otwarcia igrzysk. "Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - stwierdził na wizji Babiarz. To podzieliło internautów. W tej kwestii głos zabrali m.in. Andrzej Duda czy Krzysztof Skiba.