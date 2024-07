Lato z Radiem i TVP. Gwiazdy błyszczały. Urbańska zaszalała z butami

Letnie święto muzyki jak zwykle zgromadziło tłumy. My skupimy się na żeńskim składzie, który zaszalał pod kątem stylizacji. Było złoto, pomarańcz, biel, czerń i wiele więcej. Sami zobaczcie, jakie kreacje zostały założone przez znane wokalistki podczas koncertów TVP w Elblągu.

Natasza Urbańska i Anna Wyszkoni na złoto. Jest efekt wow!

Zacznijmy od utalentowanej żony Janusza Józefowicza. Natasza Urbańska wparowała na scenę okryta złotem od stóp do głów. Założyła zjawiskową suknię bez ramion, która sięgała samej ziemi. Do tego estradowe, białe rękawice i fryzura na Arianę Grande. Złoto wspaniale pasowało do jej rudych włosów. Całość artystka podkreśliła matowym makijażem twarzy z odrobiną błysku na powiekach. Złoto przypadło do gustu również jej koleżance po fachu, Annie Wyszkoni, która postawiła na ciekawe połączenie połyskującego, ultrakrótkiego kombinezonu z półgolfem oraz marynarki typu oversize, która mieniła się jeszcze bardziej w świetle reflektorów. Do tego gwiazda dobrała z這te szpilki i postanowiła lekko pofalować w這sy. Obie kreacje wyszły bardzo efektownie. Znajdziecie je w naszej galerii na górze strony.

Pomarańczowa Ewelina Lisowska. Sarsa oryginalnie

Autorka takich hitów jak "W Stronę Słońca" oraz "Nowe Horyzonty" postawiła na pomarańczową sukienkę w stylu karnawałowym. Miała wycięcia na brzuchu oraz jedno odsłonięte ramię. Jej charakterystycznym elementem był natomiast cekinowy pas, który rozciągał się po rękawie, dekolcie oraz po jednej stronie sp鏚nicy z falbaną. Lisowska postanowiła przy tym pofalować włosy w stylu Hollywood. Przejdźmy teraz do Sarsy. Wokalistka ubrała klasyczne połączenie czerni i bieli, ale w niebanalnym wydaniu. Biała koszula na krótki rękaw, warkocz zamiast krawata, czarna, rozkloszowana spódnica z wysokim stanem do samej ziemi - artystka wyglądała zjawiskowo i bardzo oryginalnie. Do tego czarne kreski i ciekawa fryzura. Mowa o czarno-białej koloryzacji o krótkiej grzywce. Jej druga kreacja z kolei była całkowicie ciemna. Założyła nietypową marynarkę z wycięciem na jedno ramię. Pokazała przy tym brzuch.