Katarzyna Bosacka po ponad dwóch dekadach małżeństwa przeżyła rozwód. Polityk Marcin Bosacki miał porzucić rodzinę i się wyprowadzić. Dziennikarka nie ukrywała, że to było dla niej trudne przeżycie. O sprawie opowiedziała w programie "Dzień dobry wakacje". Nie ukrywała, że wychodzi na prostą. Zapytano ją także o nowy związek.

Katarzyna Bosacka szczerze o życiu po rozwodzie. Jest w związku?

Katarzyna Bosacka wielokrotnie podkreślała, że rozwód był dla niej bardzo traumatycznym doświadczeniem. Po ponad 25 latach mąż ją zostawił, ale w końcu udało jej się stanąć na nogi. "Przez ten rok wiele się nauczyłam. (...) Dziś, silniejsza i mądrzejsza, śmiało kroczę ku słońcu. Trzymam też kciuki za wszystkich, którzy dziś, tak jak ja rok temu, stoją na rozstajach dróg. Zapewniam was: jest nowe życie po wielkiej zmianie, ba, nawet lepsze, szczęśliwsze i jeszcze bardziej wypełnione miłością" - napisała na Instagramie dziennikarka, zapewniając, że po każdej burzy wychodzi słońce.

Bosacka gościła w "Dzień dobry wakacje", gdzie w rozmowie z Anną Senkarą i Sandrą Hajduk poruszyły temat życia po rozstaniu. Dziennikarka wyjawiła, że chciałaby dać wsparcie kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zaznaczyła również, że ten rok dał jej sporo siły i jest już w zupełnie innym miejscu. "Po tym, co się wydarzyło w zeszłym roku w moim życiu, zostałam dosłownie zalana listami od kobiet i mężczyzn w podobnej sytuacji. Albo dopiero co to przechodzili, albo stoją gdzieś na rozstaju dróg i muszą podjąć decyzję, albo to się w tej chwili dzieje, bo wiedzą, że są zdradzani czy oszukiwani przez partnera, partnerkę. Pomyślałam, że ten rok to taka klamra, którą mogę zamknąć to, co się wydarzyło wtedy. Muszę powiedzieć, że jestem już w zupełnie innym miejscu. Ten rok dał mi ogromną siłę" - mówiła na antenie. Nie obyło się także bez pytania o nowego partnera. Prowadzące bez ogródek podjęły temat i wprost zapytały o to, czy Bosacka jest w związku.

Nie mogę powiedzieć tak do końca, ale tak, jest. Jest dobrze. Tak bym powiedziała

- odpowiedziała dziennikarka.

Katarzyna Bosacka skorzystała z pomocy psychiatry

Rozstanie z wieloletnim partnerem odcisnęło spore piętno na psychice Bosackiej, która postanowiła skorzystać z pomocy specjalisty. Spotkania z psychiatrą pomogły jej w pogodzeniu się z rozwodem. "My o tym nie mówimy jasno, ale przecież kiedy boli nas ząb, to idziemy do dentysty, a wtedy, kiedy boli nas dusza, jesteśmy po stracie czy to partnera, czy po śmierci kogoś bliskiego, to też powinniśmy udać się do odpowiedniej osoby" - uznała. Po pomoc sięgnęła po kilku tygodniach. Dziennikarka przyznała, że dzięki temu szybko stanęła na nogi. "Na pewno powiedziałabym sobie, że: "Katarzyno, zrobiłaś to świetnie, że poszłaś do psychiatry po pomoc". Poszłam gdzieś po sześciu tygodniach, tak że dość szybko stanęłam na nogi (...) To była pierwsza rzecz, którą zrobiłam. Druga rzecz, która też jest niesłychanie ważna, to takie zamknięcie tego tematu. Niepatrzenie w przeszłość i niegrzebanie w dołku" - dodała. Zdjęcie Bosackiej sprzed lat znajdziecie w naszej galerii na górze strony.