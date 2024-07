Aleksandra Grysz ma starszego partnera. "Totalnie nie czujemy". Doskonale znacie go z TVP

Aleksandra Grysz to jedna z najpopularniejszych reporterek w "Pytaniu na śniadanie" w Telewizji Polskiej. Nowy format śniadaniówki przyniósł wiele zmian, a o roszadach kadrowych jeszcze niedawno mówiło się naprawdę głośno. Grysz odnalazła się tam jednak doskonale i chętnie prowadzi oglądany przez wielu Polaków program. Obecnie jednak nie pojawia się przed kamerą, bowiem oczekuje na narodziny dziecka. Prezenterka jest bardzo aktywna w sieci i systematycznie zamieszcza w swoich mediach społecznościowych nowe treści. Tym razem postanowiła zdradzić, ile wynosić różnica wieku między nią a partnerem.

Aleksandra Grysz zdradziła, jak jest naprawdę. Chodzi o jej związek

Na instagramowym koncie Aleksandry Grysz po raz kolejny zrobiło się gorąco i wielu internautów zaczęło zasypywać ją pytaniami. Wszystko z powodu zorganizowanej przez reporterkę "Pytania na śniadanie" serii Q&A, w której padło naprawdę wiele pytań. Grysz odpowiedziała na te, na które chciała i nie miała problemu nawet z tymi typowo prywatnymi. Reporterka związana jest z Tomaszem Tylickim, który po zmianach w TVP został prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Jedna z osób zapytała Aleksandrę o to, czy zawsze chciała mieć starszego partnera. Ta odpowiedziała na pytanie i przedstawiła swój punkt widzenia.

Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, a tym bardziej nie brałam tego pod uwagę, ale życie samo napisało taki scenariusz. Dzieli nas 13 lat (Tomcio powiedziałby, że 12 i pół), a oboje mamy wrażenie, że dopasowaliśmy się idealnie. Totalnie nie czujemy tej różnicy wieku na co dzień. Jesteśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, rozmawiamy o wszystkim i dbamy o siebie nawzajem. Każdemu życzę takiej miłości

- napisała na swoim instragramowym koncie Aleksandra Grysz.

Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki zostaną rodzicami. Prezenterka ma za sobą smutne wspomnienia

Aleksandra Grysz niebawem urodzi syna i przebywa obecnie na urlopie. Okres ciąży nie zawsze był dla niej tak radosny. Prezenterka śniadaniówki jakiś czas temu napisała na Instagramie o tragedii, jaka ją spotkała. "Dokładnie rok temu tego dnia wyszłam ze szpitala po utracie córeczki. Dziś odliczam dni do spotkania z moim synkiem. Życie potrafi zaskoczyć… zaledwie rok, a zmienił tak wiele. Jestem z siebie naprawdę dumna. Przetrwałam bardzo trudny czas i dziś czekam na swoje największe szczęście. Szczególnie mocno myślę dziś o każdej z was, która jest w tym miejscu, w którym ja byłam rok temu. Wy też przetrwacie i dla Was też jeszcze zaświeci słońce. Naprawdę w to wierzę" - wyjawiła. Zdjęcia Aleksandry Grysz znajdują się w galerii na górze strony.

