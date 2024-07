Ceremonia otwarcia letnich igrzysk olimpijskich zaplanowana została na 26 lipca. Już dzień wcześniej do stolicy Francji zjechali przedstawiciele państw. W Luwrze odbyła się uroczysta kolacja organizowana przez Komitet Olimpijski oraz francuskiego prezydenta. Obecny był na niej m.in. nasz prezydent. Andrzej Duda miał w Paryżu także inne obowiązki związane z igrzyskami.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Polacy wiedzą o siatkówce?

Andrzej Duda pokazał umiejętności koszykarskie

Jak czytamy na oficjalnej stronie prezydenta, 26 lipca Andrzej Duda wziął udział w uroczystym otwarciu Domu Polskiego. To miejsce przeznaczone dla sportowców, przedstawicieli mediów, a także kibiców. Prezydent przyznał, że niezwykle cieszy się z jego otwarcia, zwłaszcza że Dom Polski powstał w czasie igrzysk po raz pierwszy. Poza oficjalnymi uroczystościami, takimi jak wręczenie sportowcom nominacji olimpijskich, polityk znalazł też moment na chwilę rozrywki. Duda spotkał się z koszykarzami, którzy namówili go na spróbowanie pewnej sztuczki. Prezydent miał za zadanie utrzymać kręcące się piłki na... długopisach, które trzymał w dłoniach. Trzeba przyznać, że poszło mu całkiem nieźle, co można podejrzeć na nagraniu, które trafiło na platformę X. Po gromkich oklaskach i wiwatach widać też, że zebrani byli pod ogromnym wrażeniem.

Andrzej Duda w Paryżu bez pierwszej damy

Na zdjęciach wykonanych tuż przed uroczystą kolacją w Luwrze widać było Andrzeja Dudę pozującego obok przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasa Bacha i jego żony Claudii. Podczas igrzysk nie towarzyszy mu pierwsza dama, jednak nie wiadomo, z jakiego powodu Agata Duda nie pojechała do Paryża. Na wydarzeniu pojawili się także m.in. księżna Charlene i książę Albert, królowa Maria z królem Fryderykiem czy królowa Letizia z królem Filipem VI. Amerykańskich sportowców wspiera z kolei Jill Biden, która do francuskiej stolicy pojechała bez Joe Bidena. Nie jest to jednak zaskoczenie. Biały Dom już wcześniej informował, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie będzie obecny na letnich igrzyskach w Paryżu.