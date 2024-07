Omenaa Menash i Rafał Brzoska są jedną z najsłynniejszych par polskiego show-biznesu. Zakochani pobrali się w 2019 roku w RPA. Prezenterka i król paczkomatów są ze sobą jednak dużo dłużej. W 2017 roku doczekali się w syna Vincenta (Mensah ma również córę z poprzedniego związku - Vanessę, która urodziła się w 2002 roku). Para jest aktywna na Instagramie. To właśnie tam pokazują kadry z życia prywatnego, na których można podejrzeć, jak się urządzili.

REKLAMA

Zobacz wideo Mensah reaguje na hejt

Tak mieszkają Omenaa Mensah i Rafał Brzoska

Omenaa Mensah jest nie tylko wielką miłośniczką sztuki (nie ukrywa, że uwielbia rzeźby i figury przestrzenne) i designu oraz architektury, ale także jest właścicielką firmy Ammadora, projektującej ekskluzywne meble na zamówienie. Zamiłowanie do otaczania się pięknymi rzeczami, a także pokaźny majątek pozwoliły Mensah urządzić piękny i stylowy dom (przypomnijmy, że Rafał Brzoska, który założył firmę InPost i zorganizował w Polsce sieć samoobsługowych paczkomatów, a także wykupił również większość udziałów w firmie Bakalland w 2023 roku figurował na 18. miejscu listy najbogatszych Polaków magazynu "Forbes". Jego majątek liczył wówczas dwa miliardy 61 milionów złotych).

Na Instagramie prezenterki można zobaczyć zdjęcia z domu. W oczy rzucają się wnętrza ociekające luksusem. Nie brak stylowych mebli, rzeźb i pięknych dodatków pochodzących z różnych części świata. Na jednym z nagrań widać, że Mensah stawia na szlachetne materiały. I tak w ciemnej, ale urządzonej ze stylem łazience nie brakuje marmurów. Piękna jest też duża garderoba. Z kolei na innych ujęciach widać przestrzenny salon z nietypowymi schodami. Nie mogło też zabraknąć kadrów z siłowni. Wszystkie opisane fotografie znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu. To, co łączy wszystkie przestrzenie to wyczucie smaku i fakt, że ociekają luksusem. Pani Wolańska, bohaterka filmu "Galimatias, czyli kogel-mogel II" wchodząc do tych wnętrz, mogłaby powiedzieć "Marian, tu jest jakby luksusowo". Niestety, ta fraza nie oddaje pełni luksusu, na jaki pozwolili sobie Brzoska i Mensah.

Omenaa Mensah niedawno przeczytała, że... nie żyje

Omenaa Mensah niedawno mogła przeczytać w sieci na swój temat wiele bzdur. Wszystko przez fake newsy, z których wynikało, że żona Brzoski nie żyje. Celebrytka wydała oświadczenie w tej sprawie. - Mam kilka ważnych informacji w kontekście tego, co wczoraj do nas doszło, czyli fake newsów na mój temat, z których dowiedziałam się, że jestem aresztowana, łamię prawo, a także jestem rzekomo bita przez swojego męża. Na końcu zostałam uśmiercona. Nie jesteśmy w stanie jako osoby, które tak bardzo angażują się w pomoc innym, w działalność społeczną, godzić się na to, żeby duże koncerny nie reagowały na tak straszliwe naruszenia - grzmiała. Mensah podkreśliła, że czuje się dobrze. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.