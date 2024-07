Allan Krupa szuka lokum. "Jak ktoś jest w stanie pomóc..."

Urodzony w 2004 roku syn Edyty Górniak coraz śmielej stawia kroki w muzycznej karierze. Ma na koncie kilka teledysków nagranych z raperami. Występuje pod pseudonimem Enso. Pracuje też jako DJ w klubach, za co zgarnia niemałe stawki. Podczas niedawnego wywiadu wyznał, że godne życie zapewniłaby mu kwota 100 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz Allanowi Krupie zamarzył się kolejny projekt. Chce nagrać teledysk w centrum Warszawy. Ale nie taki zwykły. Ma być na bogato.

Zobacz wideo Edyta Górniak o synu i jego zawodzie miłosnym. Czy piosenkarka wierzy jeszcze w miłość?

Allan Krupa szuka lokum dla siebie. Wykorzysta je tylko raz

Allan Krupa może pochwalić się sporymi zasięgami w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go 40 tysięcy osób. Ostatnio podzielił się z nimi swoimi planami na najbliższy czas. Szykuje kolejny muzyczny projekt. Chce nagrać teledysk do jednej ze swoich piosenek, ma jednak pewien problem. Do tej pory nie znalazł odpowiednio luksusowej scenerii. Dlatego zwrócił się do swoich obserwujących o pomoc w znalezieniu idealnego miejsca na ociekające luksusem kadry. Preferencje? Jak na bogatego warszawiaka przystało, marzy o nagraniach w wieżowcu przy ulicy Złotej 44, ewentualnie w Cosmopolitan przy ulicy Twardej, czyli w lokalizacjach uchodzących za sypialnie bogaczy.

Mordki, szukam do klipu mieszkania na Złotej lub w Cosmo z ładnym widokiem na Wawę. Jak ktoś jest w stanie pomóc, piszcie

- napisał na InstaStories. Wygląda na to, że Krupa nie ma tam znajomych. Luksusowe stylówki Allana możecie zobaczyć w naszej galerii.

Allan Krupa marzy o lokum na Złotej 44. Kto tam mieszka?

Wspomniana lokalizacja to marzenie wielu polskich celebrytów. Przy Złotej 44 mieszka m.in. Wojciech Gola ze swoją ukochaną Sofi. W jego apartamencie panuje oczywiście luksusowy i nieco klubowy styl z wieloma świecącymi dodatkami. W tym samym budynku mieszkanie ma sponsorowana przez rodziców influencerka z platformy dla dorosłych, która chętnie chwaliła się swoim lokum, ale też narzekała na minusy mieszkania przy Złotej, gdyż dojeżdżają do niej tylko dwie windy. Z kolei w Cosmopolitan luksusowe mieszkanie z widokiem na stolicę ma Julia von Stein znana z programu "Diabelnie boskie". W jej apartamencie także jest "jakby luksusowo". Myślicie, że któreś z nich pomoże Allanowi?

Allan Krupa szuka lokum w Warszawie fot. instagram.com/allanenso