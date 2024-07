Barbara Kurdej-Szatan rozprawia o ROZWODZIE. "Za szybko się pobraliśmy"

Barbara Kurdej-Szatan po długiej przerwie wróci do pracy w telewizji. Aktorka dopiero co prowadziła galę Plejady, a już niebawem sprawdzi się w roli prowadzącej nowego formatu TVP "Cudowne lata". Gwiazda od lat związana jest z Rafałem Szatanem i wydawać by się mogło, że jest to związek bez żadnych skaz. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że i w małżeństwie aktorki wielokrotnie pojawiały się problemy. W pewnym momencie Kurdej-Szatan myślała nawet o... rozwodzie. Co ją odwiodło od tej decyzji? Aktorka błyszczała ostatnio na planie nowego programu Telewizji Polskiej. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Barbara Kurdej-Szatan naprawdę to powiedziała. Dlaczego rozważała rozstanie?

W książce "Jak to się stało?" aktorka rozmyśla na temat swojego życia zawodowego i prywatnego. Małżeństwo Kurdej-Szatan nieprzerwanie trwa od 2013 roku. Para doczekała się dwójki dzieci. Wydawać by się mogło, że do szczęścia niczego im nie brakuje, a jednak. "W najgorszych momentach, podczas kłótni, w złości, nie chciałam rozwodu, ale miałam takie myśli. Przez to, że tak się mijaliśmy, jeżeli chodzi o charakter, podejście do życia, patrzenie na świat. Miałam wtedy wrażenie, że jednak do siebie nie pasujemy i że widocznie za szybko się pobraliśmy" - czytamy w książce "Jak to się stało?". Okazuje się, że problematyczna w tamtym momencie była również sytuacja zawodowa zakochanych. "(...) On czekał w domu i był, załóżmy sfrustrowany, że ja tyle pracuję i on chciałby więcej… A ja z kolei wracałam zmęczona do domu, chcąc się przytulić, chcąc nacieszyć się rodziną, a był wkurzony mąż. I tak naprawdę on nie rozumiał mnie, a ja nie rozumiałam jego" - tłumaczyła. W jednym z wywiadów aktorka opowiedziała, jak udało jej się wyjść z tego kryzysu.

Barbara Kurdej Szatan z mężem i dzieckiem Fot. KAPiF.pl

Barbara Kurdej-Szatan zdradziła przepis na stabilne małżeństwo. To nie takie proste

Aktorka nie poddała się negatywnym myślom i postanowiła zawalczyć o swoją relację. W rozmowie z Party przyznała, że kluczem do sukcesu były kompromisy. "Najważniejsze, to żeby chcieć być ze sobą. My mieliśmy kryzysy, ale w głębi czuliśmy, że nie chcemy z siebie rezygnować. (...) Trzeba samemu ze sobą pójść na kompromisy, trochę odpuścić, odpuścić dumę, żeby wspólnie się dostrzec, zadbać o siebie bardziej" - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Barbara Kurdej-Szatan wróci do "M jak miłość"? Jest odpowiedź