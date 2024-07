Ewa Zajączkowska-Hernik jest europosłanką Konfederacji. Niedawno zrobiło się o niej głośno za sprawą głośnego wystąpienia w Parlamencie Europejskim, podczas którego zwróciła się do Ursuli von der Leyen i stwierdziła, że przewodnicząca KE powinna trafić do więzienia. - Pani Urszulo, najwyższy czas, żeby ktoś wprost pani powiedział to, co o pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej KE w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji (...). Za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej - grzmiała Zajączkowska-Hernik. Na koniec wystąpienia spektakularnie porwała kartki z napisem w języku angielskim "Europejski Zielony Ład" i "Europejski Pakt Migracyjny". Kim jest prywatnie posłanka Konfederacji? Podejrzeliśmy, jak na co dzień mieszka.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostre wystąpienie Zajączkowskiej-Hernik w Europarlamencie: "Ręce precz od Polski!"

Tak mieszka Ewa Zajączkowska-Hernik. Europosłanka jest fanką "Gwiezdnych Wojen"?

Ewa Zajączkowska-Hernik w 2018 roku zaręczyła się z Marcinem Hernikiem, który pracuje jako grafik Fundacji Wsparcia Rolnika Ziemia Polska. Dwa lata po zaręczynach para zdecydowała się na ślub. Polityczka jest także mamą. Europosłanka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie w przeważającej większości publikuje treści skupione na polityce, ale na jej kanale w serwisie YouTube pojawiło się kilka vlogów, gdzie można podejrzeć, jak mieszka. Polityczka ma klasyczną kuchnię z białymi szafkami i szarymi kafelkami. Prosta i uporządkowana przestrzeń została ocieplona kilkoma akcentami takimi jak wiklinowy kosz i doniczka z ziołami. Na lodówce europosłanki widać kolekcję rodzinnych zdjęć i magnesów z podróży, które dodają wnętrzu osobistego charakteru. Ewa Zajączkowska-Hernik zdradziła też, jak wygląda jeden z pokoi w jej domu. Na ścianie widać tapetę z uniwersum "Gwiezdnych Wojen". Ujęcia z mieszkanka posłanki znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

Ewa Zajączkowska-Hernik jest fanką tatuaży. Jeden ma szczególne znaczenie fot. Instagram.com/zajaczkowska.ewa

Ewa Zajączkowska-Hernik to fanka atramentu na skórze. Na przedramieniu wytatuowała ważne przesłanie

Ewa Zajączkowska-Hernik, jak zauważył "Super Express", jest wielką fanką tatuaży. Europosłanka Konfederacji wytatuowała sobie na plecach gitarę z nutami. Na jej ciele można dostrzec także drugi tatuaż. Na lewym przedramieniu polityczka zafundowała sobie napis w języku francuskim "Vivez votre vie", co w tłumaczeniu znaczy "Żyj swoim życiem". Jak wam się podobają takie ozdoby na ciele?