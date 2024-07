Niedawno profesor Jerzy Bralczyk wywołał aferę swoimi słowami na temat czworonogów. W programie TVP Info stwierdził, że psy nie "umierają', ale "zdychają". - Nie pasuje mi adoptowanie zwierząt. Jednak co ludzkie, to ludzkie. Jestem starym człowiekiem i preferuję te tradycyjne formuły i sposób myślenia. Nawet mówienie, że choćby najulubieńszy pies umarł, będzie dla mnie obce. Nie, pies niestety zdechł - stwierdził polonista. Słowa językoznawcy wywołały powszechne poruszenie wśród właścicieli czworonogów. Do wypowiedzi Bralczyka odniosło się wiele osób z show-biznesu. Głos zabrała m.in. Doda i Kinga Rusin, czy Katarzyna Dowbor.

Bralczyk nie pojawi się na Kanale Zero. Dostał lepszą propozycję

Jakiś czas temu Krzysztof Stanowski zapowiedział współpracę z profesorem Bralczykiem na Kanale Zero, ale jak się okazuje, z tych planów nici. W jednym z ostatnich filmików Stanowski wyjaśnił, że w najbliższym czasie językoznawca będzie mocno zajęty, a po wakacjach zajmie się prowadzeniem własnego telewizyjnego programu za dużo większe pieniądze. Jak donoszą Wirtualne Media, już w jesiennej ramówce TVP pojawi się autorski format z Bralczykiem. Jak na razie nie są znane szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia, ale jak ustalił portal, publiczny nadawca szuka podmiotu, który przygotuje dekorację do cyklu o roboczym tytule "Profesor Bralczyk" według projektu scenograficznego Emile Richarda, która już pod koniec sierpnia ma zawisnąć w głównej siedzibie stacji TVP.

O czym będzie nowy program Jerzego Bralczyka w TVP?

O nowym programie Bralczyka pisał też kilka dni temu Świat Gwiazd. Jeden z dyrektorów TVP zdradził w rozmowie z portalem, na czym będzie polegał nowy, autorski format z Bralczykiem. W programie profesor ma opowiedzieć o poprawnej polszczyźnie, ale w charakterystyczny dla siebie sposób, czyli okraszony historiami i anegdotkami z życia. Jesteście zainteresowani takim programem?