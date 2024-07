Media obiegła smutna wiadomość o śmierci aktorki Małgorzaty Komornickiej, która grała drugoplanowe role w takich serialach jak m.in. "Ranczo", "Samo życie", "Na Wspólnej", "M jak miłość", czy uwielbianym przez widzów "Ojcu Mateuszu". Wiadomość o śmierci 85-latki przekazał m.in. portal Film Polski. Wiadomo, że Małgorzata Komornicka odeszła 14 lipca 2024 roku i została pochowana na Cmentarzu Służewieckim przy ulicy Fosa w Warszawie. W sieci pojawiło się wyjątkowe pożegnanie opublikowane przez córkę aktorki.

Nie żyje aktorka Małgorzata Komornicka. "Jak mam teraz żyć bez ciebie?"

Anna Komornicka to jedna z trójki dzieci zmarłej Małgorzaty Komornickiej. Aktorka była pierwszą żoną Zbigniewa Zamachowskiego. Poznali się w 1988 roku, kiedy ona miała zaledwie 18, a on 27 lat. Ich relacja rozpadła się po trzech latach. Podzieliły ich odmienne priorytety. Ona chciała skupić się na karierze, a on myślał już o założeniu rodziny. Anna Komornicka po śmierci mamy opublikowała w sieci kilka słów od siebie. Z wpisu wynika, że Małgorzata Komornicka w ostatnim czasie bardzo cierpiała. Wiadomo, że przez lata walczyła z chorobą.

Mamo, Mamusiu... Serce rozpadło się na milion kawałków. Już nic nie ma znaczenia. Została pustka. Jak mam teraz żyć bez ciebie? Ból wszechogarniający mój mały już teraz świat bez kolorów, bez twojego uśmiechu. Mamo, Mamusiu... Wiem, że teraz już nie cierpisz, że tam, gdzie jesteś, są piękni i dobrzy ludzie. Wiem, że teraz będziesz moim najpiękniejszym Aniołem... Dziękuję, że nauczyłaś mnie być dobrym człowiekiem, że zawsze do końca we mnie wierzyłaś. Mamo, Mamusiu. Do zobaczenia

- napisała na swoim profilu na Instagramie.

Anna Komornicka zasypana kondolencjami od ludzi z branży. "Tulimy mocno"

Pod wpisem opublikowanym przez Annę Komornicką pojawiły się kondolencje od fanów aktorki. Głos zabrały także osoby z branży. "Aneczko przyjmij wyrazy szczerego współczucia. Tak dobrze wiem, co teraz czujesz" - napisała Anna Samusionek. "Bardzo nam przykro. Tulimy cię do serca i jesteśmy z tobą w ten smutny czas" - dodała Olga Borys. "Aneczko kochana, przytulam mocno. Jestem przy tobie" - napisała Adrianna Biedrzyńska. "Przytulam najczulej, Aneczko" - podkreśliła Edyta Herbuś.