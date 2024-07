Walka Filipa Chajzera w Fame MMA była dla wszystkich sporym zaskoczeniem. Dziennikarz jeszcze niedawno zapewniał, że nigdy nie nawiązałby żadnej współpracy z federacją. - Co się dzieje, to jest jakiś świat w świecie. Nie walczę. Daj mi spokój, jeszcze jakaś godność jest - mówił w podcaście prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Jak widać, prezenter szybko zmienił zdanie i postanowił wziąć udział w zbliżającej się gali. Na konferencjach poprzedzających wydarzenie mówił o solidnym przygotowaniu i intensywnych treningach. Co więc się stało, że na profilu Chajzera niespodziewanie pojawił się wpis, w którym dziennikarz poinformował o zakończeniu współpracy? Federacja zabrała głos.

REKLAMA

Zobacz wideo Chajzer o Rozenek-Majdan. Byli prowadzący "DDTVN" trzymają ze sobą sztamę?

Filip Chajzer chciał zrezygnować z Fame MMA, ale... chyba się rozmyślił

Sytuacja jest dosyć rozwojowa. Chajzer najpierw umieścił post o rezygnacji, a później go usunął. "Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji. Oficjalnie przez krzywe ruchy FAME MMA rezygnuję z udziału w walce z Tobą na PGE Narodowy. Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta. Ja w biznesie jestem sztywny, druga strona mniej. Szczegóły zostawię dla siebie. Nie dostaniesz za walkę ze mną złamanej złotówki" - pisał. Redakcja Pudelka postanowiła zapytać federację o komentarz w tej sprawie. "Jesteśmy zaskoczeni wpisem Filipa Chajzera na Facebooku. Kontaktujemy się z jego managerką, aby ustalić, czy wpis jest zgodny z prawdą. Po wyjaśnieniu sytuacji i poznaniu stanu faktycznego będziemy mogli podjąć dalsze kroki" - czytamy w oświadczeniu. Całą sytuację skomentował również przeciwnik prezentera, Gimper. YouTuber nie jest w stanie zrozumieć zachowania Chajzera.

Filip Chajzer wciąż chce walczyć, ale nie na gali Fame

Zaskakująca jest również druga część usuniętego wpisu, w którym Chajzer rzucił Gimperowi wyzwanie poza Fame MMA. "Dlaczego chcę się bić? Bo te treningi zmieniły moje życie, bo znowu czuję, czym jest naturalna dopamina, bo znowu cieszę się życiem - w sumie to jak nigdy. (...) Jedziemy z tym (już nie) koksem, Gimper, przyjmiesz czy jesteś czereśnia łasa na kasę? Termin oraz cel przekazania pieniędzy do wspólnego ustalenia" - czytamy. Myślicie, że Chajzer powinien wziąć udział w Fame? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: Fabijański zdradził, ile zarobił w Fame MMA. Mniej niż zakładano. Nawiązał do Chajzera