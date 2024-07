23 lipca 2024 roku pod Sejmem odbył się kolejny protest kobiet, który był odpowiedzią na odrzucenie ustawy o dekryminalizacji aborcji. Przeciwko niej opowiedziało się Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, a także 24 posłów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W głosowaniu nie wzięło także udział trzech polityków z Koalicji Obywatelskiej w tym m.in. Roman Giertych. Kobiety ponownie wyszły na ulice, aby zaprotestować. Jednak nie wszystkie, bo z wiadomości o odrzuceniu w Sejmie projektu liberalizacji prawa aborcyjnego wyraźnie ucieszyła się Marianna Schreiber. Mało tego celebrytka postanowiła wyzwać na pojedynek liderkę Strajku Kobiet.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan reaguje na ubiór sław. Ma kilka uwag do Schreiber

Marianna Schreiber wzywa do walki liderkę Strajku Kobiet. "Ucisz się w końcu odrażająca persono"

Wygląda na to, że Marianna Schreiber po tym jak z zagorzałej przeciwniczki freak fightów stała się naczelną członkinią jednej z czołowych federacji freak fight w Polsce, postanowiła wszystkie problemy rozwiązywać w oktagonie. Znana z prawicowych poglądów celebrytka w mało pochlebnym słowach wypowiedziała się o liderce strajku kobiet Marcie Lempart i postanowiła swoją skrajną niechęć wyrazić w zaskakującej propozycji, jaką jest zaproszenie do oktagonu.

Wyzywam Martę Lempart do walki. Kto ci dał prawo mówić w imieniu polskich kobiet a w tym w moim? Ucisz się w końcu, bo nawet patrząc na frekwencję tych sabatów, to mało kto ma ochotę ciebie słuchać. Kiedy widzę tę odrażającą personę, to automatycznie mam ochotę rozwiązać to w sposób związany z freak fightami. Jestem w stanie podjechać gdziekolwiek "tu i teraz"

- powiedziała Schreiber na nagraniu opublikowanym na portalu X.

Schreiber poszła na galę Plejady. Obsmarowała obecne tam gwiazdy. 'Pompatyczne i zadufane w sobie buce' Fot. KAPIF.pl

Telewizja Republika ochoczo zorganizuje debatę Schreiber z liderką Strajku Kobiet

W dalszej części nagrania Schreiber podkreśliła, że całość wynagrodzenia z potencjalnej walki przekazałaby na cele charytatywne. Do działania wezwała także społeczeństwo, które zachęciła do walki o honor. "Jeżeli ktoś zorganizuje taką walkę, to całość wynagrodzenia przekażę na każdą możliwą działalność, która sprzeciwia się ruchom Marty Lempart i jest za życiem. Zróbmy to dla naszego społeczeństwa i obrońmy honor porządnych ludzi, którzy nie chcą, by Lempartowa pluła im w twarz" - dodała celebrytka. Co na to wyzwana do walki liderka Strajku Kobiet? Wygląda na to, że Lempart nie specjalnie zainteresowana jest jakimikolwiek kontaktami ze Schreiber, a tym bardziej w oktagonie. Co ciekawe publikacja Schreiber wzbudziła ogromne emocje wśród ekipy Telewizji Republika. Obie panie zostały zaproszone do bitwy politycznej na żywo. Chcielibyście zobaczyć taki program?