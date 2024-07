Małżeństwa Michała Wiśniewskiego to z całą pewnością jeden z najgorętszych tematów w polskim show-biznesu. Piosenkarz jest obecnie w piątym związku małżeńskim. Jego wybranka to Pola Wiśniewska. Para doczekała się już dwójki dzieci - Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. To nie jedyne potomstwo Wiśniewskiego. Wokalista zadeklarował, czy chciałby mieć jeszcze więcej dzieci.

Michał Wiśniewski i historia jego małżeństw. Jest co wspominać

Pierwszą żoną Michała była Magda Femme, która także kochała muzykę. Następnie wokalista związał się z Martą Wiśniewską, z którą doczekał się dwójki dzieci – Fabienne i Xaviera. Po rozstaniu z Martą Wiśniewską, czyli Mandaryną czerwonowłosy gwiazdor związał się z Anną Świątczak. Para także doczekała się dwójki dzieci - owocem ich miłości jest Etiennette Anna i Vivienne Vienne. Czwartą żoną Wiśniewskiego była Dominika Tajner. Swoją obecną żonę piosenkarz poznał w 2019 roku. W rozmowie z serwisem Viva.pl Wiśniewski zdradził, czy chciałby mieć więcej dzieci.

Mam wspaniałe dzieci, mam dobre relacje z moimi byłymi żonami. Wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, że gdyby nie jedno rozstanie, toby nie pojawiła się dwójka nowych dzieci. Kolejnych już nie będzie, czas na spokój - wyjawił piosenkarz.

Michał Wiśniewski odniósł się do związku z Polą Wiśniewską. Ma pewne spostrzeżenia

Wiśniewski w rozmowie z serwisem został zapytany o to, czy wierzy, że to właśnie z Polą będzie związany do końca życia. "Wierzę, ale to nie zależy ode mnie. Ale też od Poli, od wszystkiego, co jest dookoła. Już dawno przestałem mówić, że jestem pewien (...). Kocham Polę bardzo, Pola kocha mnie, dzisiaj jest bardzo dobrze, bo obchodzimy pięciolecie, ale wszystko może się na naszej drodze zdarzyć" - stwierdził. Więcej zdjęć kontrowersyjnego wokalisty znajduje się w galerii na górze strony.

Mam nadzieję, że moja żona się na mnie nie obrazi, bo choć kochamy się bardzo i dbamy o siebie, to gdy pojawia się pytanie: "czy jedno dałoby sobie za drugie obciąć rękę?" — nie wiem... - dodał Wiśniewski po chwili zastanowienia.

Michał i Pola Wiśniewscy z dziećmi instagram.com/@m_wisniewski1972