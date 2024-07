Agata Buzek to jedna z najzdolniejszych polskich aktorek. Na co dzień artystka trzyma się z dala od blasku fleszy i wiedzie spokojne życie, stroniąc od blichtru wszechobecnego w branży, jakim jest show-biznes. Niewiele wiadomo także o jej życiu prywatnym, bo w przeciwieństwie do wielu koleżanek i kolegów z branży nie epatuje tą sferą swojego życia. Ostatnio aktorka zrobiła jednak wyjątek i w rozmowie z "Życiem na gorąco" opowiedziała, co obecnie dzieje się w jej życiu.

Agata Buzek o wadze miłości w życiu. "Tak, ale nie do mężczyzny"

Agata Buzek przez 12 lat była w związku małżeńskim z Adamem Mazanem, którego poznała przed laty w Ukrainie. Chociaż na początku wydawało się, że będzie to miłość na całe życie, to po jakimś czasie nie mogli wytrzymać ze sobą pod jednym dachem. Ich relacja ostatecznie zakończyła się rozwodem. Zrobili to po cichu. Jak podkreślił swego czasu informator "Dobrego tygodnia" rozwód w blasku fleszy nie był w ich stylu. Agata Buzek spotykała się również z Jackiem Braciakiem. W 2021 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że ich związek się rozpadł. Niedawno jeden z portali doniósł, że aktor spotyka się z dziennikarką Polsat News. W rozmowie z "Życiem na gorąco" aktorka została zapytana o to, czy w życiu najważniejsza jest miłość. Jej odpowiedź zaskakuje.

Oczywiście. Ale nie do mężczyzny — w tej materii nie zawsze wszystko się z czasem układa — tylko do świata, ludzi, zwierząt. Chciałabym bardzo zmienić świat na lepsze. Ważne jest to, aby mieć miłość w sobie i obdarowywać ją innych. Zawsze tak robię. Więcej szczęścia wynika z dawania. To moje motto życiowe

- wyznała aktorka.

Co dziś robi Agata Buzek? Aktorka znalazła nowe hobby. "Jestem coraz bardziej schowana"

Agata Buzek w rozmowie z "Życiem na gorąco" wyznała, czym się ostatnio zajmuje i gdzie najczęściej można ją spotkać. Aktorka spędza ostatnio dużo czasu na Podlasiu, gdzie znalazła swój azyl. Jak się okazuje, artystka znalazła ukojenie w czynnościach manualnych. "Sporo czasu spędzam w samotności. Uciekam od stresu. Od blichtru. Jestem coraz bardziej schowana. W gospodarstwie na Podlasiu ładuję swoje akumulatory. Lubię wyjść na spacer z moimi pupilami. Na odludziu nie czuję się przez nikogo obserwowana i oceniania […] Najbardziej relaksuje mnie robienie na drutach. Przez całą zimę robię czapki, szaliki i sprzedaję je na aukcjach dla czworonożnych przyjaciół. Lubię też malować szafki"- powiedziała Buzek.