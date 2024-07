Chciała być smoczycą. Usunęła uszy i zęby. Wydała już 300 tys. zł

W mediach społecznościowych aż roi się od ciekawych osobowości i kolorowych ptaków, którym znudziło się zwyczajne życie. Takim przykładem jest Eva Tiamand Medusa, w sieci znana jako "Lady Dragon". 63-letnia Amerykanka wydała krocie, by upodobnić się do smoczycy.

Eva Tiamand Medusa chciała być jak smoczyca. Przeszła szereg zabiegów i wydała krocie

Eva Tiamand Medusa urodziła się jako Richard Hernandez. Chłopiec w wieku pięciu lat został porzucony przez rodziców na pustyni. Był także ofiarą przemocy seksualnej. Nie poddał się jednak i w przyszłości udało mu się odnieść sukces. Pełnił funkcje wiceprezesa w jednym z największych banków w Stanach Zjednoczonych. Dziesięć lat temu jednak usłyszał druzgocącą diagnozę o tym, że jest zarażony wirusem HIV. Wtedy zdecydował się na korektę płci i stał się Evą Tiamand Medusą. To był jednak dopiero początek ogromnej zmiany. Ostatecznie kobieta stwierdziła, że jest smoczycą. Wydała 300 tys. zł na to, by upodobnić się do gada. Miała wykonane m.in. rozdwojenie języka, specjalny zabieg skaryfikacji ciała, chirurgicznie usunięte uszy oraz niektóre zęby. Efekt gadziej skóry uzyskała dzięki licznym tatuażom oraz wszczepionym w okolicach głowy implantom, które mają imitować rogi. Jak tłumaczyła w rozmowie z serwisem "Artnet", zajmującym się sztuką współczesną, nie konsultuje zabiegów z lekarzem. "Nie chodzę do nich, chyba że określone procedury wymagają pójścia do szpitala" – podkreślała. Tak było w przypadku orchidektomii, czyli chirurgicznego usunięcia jąder oraz powrózka nasiennego. Był to jeden z ważniejszych zabiegów do tego, by stać się "bezpłciowym smokiem". Jeśli jesteście ciekawi, jak kobieta wyglądała przed metamorfozą, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Eva Tiamand Medusa wierzy, że jest gadem. W planach ma kolejne zabiegi

Eva Tiamand Medusa jest popularna w sieci. Jej metamorfozę śledzi na Instagramie ponad 27 tys. osób. Amerykanka wierzy w to, że jest pół człowiekiem, pół gadem. "Pozbyłam się uszu, mój nos zmienił kształt i większość zębów została usunięta. Oprócz tego język jest rozwidlony, twarz wytatuowana, a klatkę piersiową i nadgarstki poddałam skaryfikacji. (…) Wierzę, że jestem prawdziwym reptidem, pół człowiekiem, pół gadem" - wyznała Eva cytowana przez "Daily Star".