Borys Budka ma ostatnio mnóstwo na głowie. Polityk dopiero co został mianowany szefem komisji przemysłu, badań naukowych i energii Parlamentu Europejskiego. Wcześniej, w latach 2014-2019 kierował nią partyjny kolega Jerzy Buzek. W ostatnim czasie Budka udziela również wielu wywiadów. Niedawno pojawił się u Żurnalisty, gdzie opowiedział m.in. o przyjaźniach w polityce. W wolnych chwilach poseł uwielbia spędzać czas ze swoją nastoletnią córką. Tym razem Lena namówiła go do wzięcia udziału w nietypowym wyzwaniu. Ona to Genziara, a on...

Zobacz wideo Borys Budka fanem Genzie i Ekipy

Borys Budka na kolejnym nagraniu z córką. Fani chcą więcej

Niedawno polityk opublikował wideo, na którym razem z córką tańczy w rytm jednej z popularnych piosenek Rihanny. "Jak pan zatańczy to w Sejmie, to robię salto", "Polityk, który pokazuje rodzinną twarz - dla mnie super pomysł" - pisali internauci. Wygląda na to, że Budka poszedł za ciosem i dał się namówić na kolejne nagranie. Tym razem widzimy polityka w jeszcze luźniejszej odsłonie. Jego córka tańczy pod trendujący ostatnio utwór GENZIE, a on... najwyraźniej nie podziela jej zainteresowania młodzieżową grupą. "POV: Twoja córka to Genziara, ale ty wolisz Trzech Króli" - pisał. Dla tych, którzy nie wiedzą, zespół, którego słucha Budka to również fenomen polskiego internetu. W jego skład wchodzą: Qry, Przemek Pro i Bartek Kubicki. Spodziewaliście się tego po polityku?

Borys Budka u Żurnalisty. Tak mówił o Ewie Kopacz i Donaldzie Tusku

Jakiś czas temu polityk udzielił osobistego wywiadu Żurnaliście, w którym opowiedział nie tylko o swoim prywatnym życiu, ale również o relacjach w świecie polityki. - Jeszcze kilka lat temu nie przypuszczałbym, że można w polityce znaleźć prawdziwe przyjaźnie. Kiedyś o to spierałem się z Ewą Kopacz. Ona mówiła, nawet publicznie tak, jak Donald powiedział, "w polityce nie ma przyjaźni". Kiedyś właśnie Donald nam powiedział "wiecie co, ja zmieniam zdanie, bo w polityce można mieć przyjaciół". I to było takie naprawdę chwytające nas, bo zbudowaliśmy taki zespół. Ja poznałem takich ludzi, z którymi wiem, że można być szczerym, można na nich liczyć, którzy pójdą w ogień - podsumował Budka. ZOBACZ TEŻ: Metamorfoza Borysa Budki. Na archiwalnych zdjęciach jest nie do poznania. Spójrzcie na fryzurę