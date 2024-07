Patrycja Markowska, pomimo że cały czas gra koncerty, postanowiła udać się na wypoczynek. Lato to doskonały czas, by odrobinę odpocząć od codzienności. Piosenkarka postanowiła podzielić się z fanami ujęciem z wakacji, ale ostatecznie porównała się do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Patrycja Markowska dzieli się ujęciem z wakacji. Porównała się do Donalda Trumpa

Piosenkarka ma teraz krótką przerwę w koncertowaniu, choć dużą część lata spędzi na scenie. Markowska postanowiła wykorzystać moment i udała się na wakacje. W związku z tym postanowiła opublikować zdjęcie na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 180 tysięcy użytkowników. Dodała ujęcie z bliską osobą. W opisie postanowiła ocenić swój wygląd. Do postu umieściła krótki komentarz, w którym porównała się do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i jednocześnie kandydata na to stanowisko - Donalda Trumpa.

Kiedy chcesz wyjść sexy na wakacyjnym zdjęciu, a wyglądasz jak D. Trump

- napisała.

Pod wpisem nie zabrakło oczywiście komentarzy związanych ze słowami piosenkarki. "Donald i jego Melania", "Eee, no Patrycja, nie przesadzaj nie jest tak źle", "Donald pewnie 40 minut układa sobie tę grzywę, a ty pogrzebałaś pazurkami i proszę: dowolna kreacja master level. Doprawdy! Nieustannie inspirujesz", "Nie no, jest przecież pięknie" - czytamy pod postem. Zdjęcie, na którym piosenkarka twierdzi, że wygląda jak Donald Trump, znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

W sprawie Patrycji Markowskiej interweniował ochroniarz

Gwiazda podzieliła się sytuacją, która miała niedawno miejsce w jednym ze sklepów. Okazało się, że w środku panował chłód, który spowodowany był rozkręconą klimatyzacją. Z pomocą Markowskiej ruszył ochroniarz, który podarował piosenkarce swoją kamizelkę. "Jeśli uda mi się zaśpiewać w Grajewie w sobotę, to tylko dzięki panu ochroniarzowi, który własną kamizelką osłonił mnie przed rozkręconą na maksa klimatyzacją podczas dzisiejszych zakupów. Drobny gest, a tak dużo znaczy" - napisała na profilu w mediach społecznościowych.