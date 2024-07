Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski przez lata byli jedną z najgorętszych par show-biznesu. Małżeństwo niespodziewanie w 2022 roku ogłosiło rozstanie. Niedługo po rozpadzie związku Stramowski zaczął pojawiać się na ściankach w towarzystwie Natalii Krakowskiej. Nowa ukochana aktora zajmowała się scenografią i współpracowała przy produkcji filmu "Fighter", gdzie Stramowski zagrał jedną z głównych ról. Para właśnie udzieliła pierwszego wspólnego wywiadu.

Pierwszy wywiad Stramowskiego z ukochaną. Zdradzili, czy planują ślub

Natalia Krakowska i Piotr Stramowski w rozmowie z serwisem Jastrząb Post opowiedzieli o wspólnej przyszłości. Zapytano ich, czy myślą o legalizacji związku. Partnerka aktora podkreśliła, że nie planuje hucznego wesela, bo jest zadowolona z tego, w jakim miejscu jest teraz i nie potrzebuje papierka określającego ich relację. "Ja się nie czuję nielegalna. Jest bardzo ok. I jest super" - podkreśliła Natalia Krakowska. Jak się okazuje, para spędza ze sobą większość czasu, ale i tak czują tęsknotę, gdy spędzają czas osobno. "My za sobą tęsknimy, jak pracujemy osobno, więc musieliśmy znaleźć coś, aby cały czas być razem. Spędzamy ze sobą 98% życia, to jeszcze te dwa procent musieliśmy dobić" - przyznali. Właśnie dlatego powstał pomysł, aby podjąć się wspólnego przedsięwzięcia. Mają w planach swój własny podcast. Obydwojgu zależy na jak najwyższej jakoś tego projektu, więc nie śpieszy się im z premierą pierwszego odcinka.

Czy ten nowy podcast się pojawi, czy się buduje, to jest cały czas proces. Nam zależy, aby to była najwyższa jakość, a nie że po prostu sobie postoimy i pogadamy. Na razie się przygotowujemy

- podsumowała partnerka Piotra Stramowskiego.

Katarzyna Warnke wspomina rozwód. Wyznała, jak rozstanie zmieniło jej życie

Niedawno wywiadu udzieliła także była żona Piotra Stramowskiego, Katarzyna Warnke. Para mimo rozstania pozostała w serdecznych i przyjacielskim stosunkach, ze względu na pięcioletnią córkę Helenę, którą na zmianę się opiekują. W rozmowie z Pudelkiem Warnke wróciła wspomnieniami do rozwodu. Zdradziła, jak na nią wpłynęło to doświadczenie. "Na pewno rozstanie mnie zmieniło, rozwód, ponowne stanięcie na własnych nogach bez wsparcia. Myślę, że zmienia się też mój profil zawodowy przez to, że piszę i reżyseruję. Chyba bardziej stawiam na bycie twórczynią niż tylko aktorstwo. Chciałabym, żeby kiedyś to wszystko wydało się zbalansowane" - wyznała aktorka.