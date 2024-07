Joanna Opozda nie raz wypowiadała się już na temat samodzielnego macierzyństwa. Aktora samodzielnie wychowuje syna, którego ojcem jest Antoni Królikowski. Przez długi czas Królikowski miał zalegać ze spłatą należnych alimentów, ale wygląda na to, że po medialnych przepychankach zdołał je uregulować. Nie zmienia to faktu, że Opozda ma złe doświadczenia z alimenciarzami. Ten temat ponownie pojawił się w trakcie najnowszego wywiadu.

REKLAMA

Zobacz wideo Opozda uderza w alimenciarzy. Mówi o lukach prawnych

Opozda samodzielnie wychowuje syna. Wspomina, że miewa chwile podłamania

W rozmowie z "Wprost" Opozda wyznała, że wychowywanie dziecka w pojedynkę bywa bardzo trudne. Zdarzają się ciężkie momenty. - Wychowywanie dziecka w pojedynkę jest ciężkie, choćby w sytuacji, kiedy choruje. Miewałam i miewam chwile podłamania, ale przede wszystkim jestem silna, bo samotne mamy znajdują w sobie sił za dwoje, no bo kto ma być silny dla ich dzieci? - powiedziała Joanna Opozda. Dziennikarka "Wprost" zapytała aktorkę, czy ta może liczyć na wsparcie ze strony państwa w takiej sytuacji. - Zupełnie nie. Rozmawiam z wieloma samotnymi mamami i one mi mówią, jak bardzo nie czują wsparcia, żadnej pomocy. Często opiekują się chorymi dziećmi, nie mogą iść do pracy. Ja naprawdę nie mam co narzekać, bo ja sobie radzę, mój synek jest zdrowy. Natomiast są kobiety, które porzuciły kariery, wychowywały dzieci, podczas gdy ich partnerzy wspinali się po szczeblach kariery, i nagle takie kobiety zostały same. Z dziećmi. Często bez alimentów. Bez pracy. I co takie kobiety mają począć? - podkreślała Opozda.

Opozda rozlicza alimenciarzy: Jest mnóstwo kruczków prawnych wykorzystywanych przez mężczyzn

Co więcej, Joanna Opozda powiedziała, że państwo nie radzi sobie także w kwestii ściągania zaległości z alimenciarzy. Ojcowie, którzy nie płacą alimentów na własne dzieci uciekają się do różnych kruczków prawnych, żeby się od tego wymigać. - Państwo nie pomaga, nie ściga należycie alimenciarzy, jest mnóstwo kruczków prawnych wykorzystywanych przez mężczyzn, którzy nie zamierzają łożyć na swoje dzieci. Bo prawda jest taka, że osoby migające się od tych obowiązków, to jednak głównie mężczyźni. Przypadków, kiedy kobieta nie interesuje się losem swoich dzieci, jest znacznie mniej. W większości to właśnie mężczyźni zakładają fikcyjne spółki, przepisują wszystko na osoby trzecie, ukrywają swoje dochody, nie interesują się swoimi dziećmi, nie opiekują – to jest karygodne! Państwo zdecydowanie skuteczniej powinno egzekwować alimenty i wspierać samodzielne matki - dodała Joanna Opozda w rozmowie z "Wprost".