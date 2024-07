Sandra Lewandowska rozpoznawalność zdobyła w momencie, gdy dołączyła do Samoobrony i z jej ramienia pojawiła się na liście kandydatów do Sejmu. Sytuacja ta miała miejsce w 2005 roku i Lewandowską niemal natychmiast okrzyknięto wówczas miss Sejmu. Nieoczekiwanie zniknęła ze sceny politycznej i świata show-biznesu. Dlaczego?

Sandra Lewandowska nie gryzła się w język. Otwarcie wyrażała swoje poglądy

Sandra Lewandowska wkroczyła do świata polityki, gdy miała 28 lat. Była wówczas posiadaczką tytułu magistra z dziedziny finansów. Uwagę zwracała nie tylko wyglądem, ale również kontrowersyjnymi wypowiedziami. Lewandowska pod skrzydłami Andrzeja Leppera czuła się pewnie i nie bała się mówić tego, co myśli. Chętnie udzielała wywiadów, w których poruszała różnorakie kwestie. Wiele osób do dziś pamięta wypowiedź dla "Polityki", w której Lewandowska odniosła się do potencjalnych adoratorów. "Nie piję alkoholu, nie lubię se**u i czytuję Senekę" - zdradziła była posłanka. Niedługo później Lewandowska wytłumaczyła się ze swoich słów. "Chciałam w ten sposób powiedzieć: 'Panowie, mogę się wam spodobać, ale nie zbliżajcie się. Siadamy do roboty i pracujmy'" - stwierdziła.

Sandra Lewandowska nie miała problemu ze swoją cielesnością. Wyjawiła rodzinne upodobania dotyczące opalania

Lewandowska nie ukrywała, że jest w związku, lecz nie epatowała swoją miłością. O Lewandowskiej zrobiło się wyjątkowo głośno, gdy media obiegły plotki o romansie z 60-letnim Januszem Maksymiukiem. Zainteresowani zostali zauważeni na jednej z egipskich plaż, gdzie miss Sejmu opalała się topless. Zdjęcia z wakacji pojawiły się na okładach "Super Expressu" i "Faktu". Lewandowska mimo spekulacji dementowała plotki o romansie. "Uważam, że nie ma w tym nic złego, że ja go posmarowałam, a on posmarował mnie (...). Nagość lubię po mamie" - tłumaczyła się w rozmowie z Interią w 2007 roku. Była posłanka pojawiła się w szóstej edycji "Tańca z gwiazdami" i tańczyła wówczas u boku Michała Skawińskiego. Para odpadła zajmując 13 miejsce. Później Lewandowska nie zdobyła już mandatu poselskiego. Założyła wówczas bloga o charakterze politycznym i rozkręciła własny biznes. Obecnie unika mediów i odnajduje się z dala od nich. Więcej zdjęć popularnej niegdyś posłanki znajduje się w galerii na górze strony.

Sandra Lewandowska Fot. Dominik Dziecinny / Agencja Wyborcza.pl