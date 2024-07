Katarzyna Sowińska przed laty była jedną z najlepiej się zapowiadających gwiazd w polskiej telewizji. Próbowała swoich sił jako modelka, aktorka, prezenterka i wokalistka, ale później zrobiło się o niej ciszej. 22 lipca celebrytka obchodzi swoje 42. urodziny. Sprawdziliśmy, co u niej słychać.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek radzi prowadzącym śniadaniówkę w Polsacie. Wspomniała o Cichopek

Katarzyna Sowińska robiła karierę w Polsce. Później zdecydowała się na wyprowadzkę do Los Angeles

Katarzyna Sowińska przez lata swojej telewizyjnej kariery zagrała w wielu popularnych serialach, takich jak: "BrzydUla", "Kryminalni" czy "Samo życie". Dwukrotnie wzięła też udział w sesjach zdjęciowych do poczytnego niegdyś magazynu "Playboy". W 2010 roku zdecydowała się jednak opuścić Polskę i przenieść do Los Angeles, dlatego przestała się pojawiać na rodzimych ściankach i eventach. Po ośmiu latach postanowiła wrócić do kraju. W stolicy rozpoczęła współpracę z teatrem Komedia. Ponownie pojawiła się też w telewizji, za sprawą występów w "Barwach szczęścia" i "Pierwszej miłości". - Wydaje mi się, że jestem dopiero na początku mojej zawodowej drogi w Polsce. Na nowo, ze świadomością, dojrzałością i doświadczeniem, mogę stanąć w blokach startowych i stawić czoła wyzwaniom, które stoją przede mną, nie popełniając już błędów z przeszłości - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Katarzyna Sowińska przeszła metamorfozę. Skróciła włosy i zafarbowała je na blond

Katarzyna Sowińska przeszła też sporą metamorfozę. Długie, ciemne włosy zamieniła na znacznie krótszą fryzurę blond. Niewiele wiadomo jednak o prywatnym życiu celebrytki. Co jakiś czas pojawia się na Instagramie w towarzystwie przystojnego mężczyzny, jednak jest to jej brat - bliźniak. O to, że często w sieci można dostrzec ją razem z bratem, zapytała gwiazdę jedna z internautek. "Czemu jesteś zawsze z bratem?" - zagadnęła w komentarzu. "Od dnia, w którym się urodziliśmy, jesteśmy zawsze razem, a jeżeli pyta pani z ciekawością o moje życie prywatne, to trzymam je z daleka od mediów społecznościowych" - odpisała Katarzyna Sowińska.

Przy okazji 42. urodzin rodzeństwa okolicznościowy post z życzeniami opublikowała Małgorzata Rozenek. "Dzisiaj ci wspaniali ludzie obchodzą swoje urodziny. Bądźcie szczęśliwi, zdrowi, tak dobrzy jak jesteście. Sto lat" - napisała Rozenek na InstaStories. Wspólne zdjęcie Rozenek z Sowińską znajdziesz w galerii na górze strony.