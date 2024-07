Wojciech Mann o relacji z synem. Ubolewa nad jednym. 'Bywam tym załamany'

Wojciech Mann to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy muzycznych w Polsce. Już w latach 60. zajął się dziennikarstwem radiowym. Mann przez 53 lata pracował w Programie III Polskiego Radia. Odszedł po tym, jak w atmosferze skandalu zwolnili z pracy jego redakcyjną koleżankę Annę Gacek. Aktualnie Wojciech Mann prowadzi audycje w Radiu Nowy Świat, gdzie pracuje także jego syn. Chociaż dziennikarz rzadko porusza tematy prywatne, to w jednym z wywiadów podzielił się pewną refleksją dotyczącą jego relacji z synem. Nie krył żalu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorośli nie mają z tym problemu, ale czy dzieci rozpoznają Tomasza Kota na ulicy?

Wojciech Mann nad jednym ubolewa w relacji z synem. "Bywam tym załamany"

Syn Wojciecha Manna - Marcin, miał już okazję współpracować z ojcem. W 2012 roku panowanie poprowadzili razem jeden z koncertów w Opolu i zauroczyli publiczność tym nietuzinkowym duetem. Cztery lata temu syn dziennikarza dołączył do ekipy Radia Nowy Świat. Można usłyszeć go w takich audycjach jak "Poranna Manna", czy "Personal Bigos". Wojciech Mann w jednym z wywiadów przyznał, że obawiał się, że będą wyrzucać jego synowi, że to ojciec załatwił mu pracę.

Bardzo się obawiałem, że nienawistnicy będą go hejtować, pisząc, że to ojciec załatwił mu pracę w radiu. To młodego człowieka może kompletnie zdołować. Taki specyficzny rodzaj nienawiści

- wyznał Wojciech Mann w rozmowie z "Vivą!". Mann w wywiadach podkreślał, że w pracy doskonale dogaduje się z synem, bo jest on jego idealnym dopełnieniem i mają idealną komunikację, nawet jeśli toczą spory. - I być może popełniam ten błąd, że bardziej lubię z nim pracować niż z innymi - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską. W jednym z ostatnich wywiadów Mann z przymrużeniem oka przyznał, że Marcin nie korzysta z bogatego doświadczenia ojca, bo jak twierdzi, sam wie lepiej.

Marcin, nie jest przykładnym synkiem z czytanek. Ci byli grzeczni, posłuszni i ojców podziwiali. A Marcin skrzętnie ukrywa to, że jestem dla niego autorytetem. Bywam tym załamany. Przecież są dziedziny, gdzie ja się ewidentnie do czegoś przydaję z moim doświadczeniem i wiedzą, ale to nie ma znaczenia dla mojego syna i w ogóle ludzi z jego pokolenia, pewnych siebie, mądrzejszych, wiedzących lepiej

- podkreślił Mann.

Wojciech Mann o charakterze syna. "Ma wytyczoną linię swojego działania"

Wojciech Mann trzy razy stawał na ślubnym kobiercu. Ostatnią partnerką dziennikarza jest młodsza od niego o 20 lat Ewa Bańska. 33-letni Marcin Mann jest jedynym synem pary. Wojciech Mann w jednym z wywiadów podkreślił, że docenia to, że jego syn ma swoje zdanie i idzie własną drogą. "Słyszałem głosy, że jest do mnie podobny fizycznie, ale nie wagowo. Jest wyższy i jakby nawet młodszy. Ma 30 lat. A jeśli chodzi o jego styl, zachowanie, próby mikrofonowe, to jestem zadowolony, że nie próbuje mnie kopiować, tylko robi to po swojemu. Czasem naraża się na moje uwagi, ale pyskuje i to dobrze, bo ma wytyczoną linię swojego działania" - podsumował kilka lat temu w jednej z rozmów z "Vivą!".