Dorota Szelągowska od lat prowadzi na antenie TVN programy związane z dekorowaniem wnętrz i jest prawdziwą ekspertką w tym temacie. Sama kiedy tylko ma wolną chwilę, ucieka ze stolicy poza miasto, aby być bliżej natury. Szelągowska jest jedną z celebrytek, które zdecydowały się zainwestować w posiadłość w Hiszpanii. Dekoratorka ma też piękny dom na Warmii. Właśnie pokazała, jak go urządziła. Przytulne wnętrze zachwyciło jej fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska ma nowego partnera. Woli związek z dala od fleszów?

Dorota Szelągowska pokazała swój dom na Warmii. "Kocham to miejsce"

Dorota Szelągowska jest szczęśliwą posiadaczką stuletniego domu na Warmii, który sama urządziła. Dekoratorka właśnie opublikowała na Instagramie nagranie, na którym pokazała, jak wygląda jej posiadłość w środku. Tym razem mogliśmy zajrzeć w każdy kąt. "Moja warmińska przystań. Każdy kąt tego domu tętni energią, od wspólnego gotowania, po wieczory z przyjaciółmi. Kocham to miejsce… jest takie moje" - napisała. W środku domu na ścianach widać stylową cegłę i zachowane stare drewniane belki. Wnętrze urządzone jest w rustykalnym stylu. Widać, że dekoratorka zadbała o dużo przytulnych miejsc do siedzenia i zdecydowała się na klasyczne meble. W salonie znajduje się także kominek. Mogliśmy podejrzeć też kuchnię, do której dekoratorka wybrała ciemne meble. Na pierwszym piętrze urządzono przytulne pokoje dla gości, które utrzymane są w kolorach bieli i błękitu. Dom wygląda na wyjątkowo przytulny. Jak wam się podoba? Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym sondażu na dole strony .

Dorota Szelągowska zachwyciła swoich fanów. "Tak piękne i przytulne miejsce"

W temacie urządzania estetycznych i praktycznych wnętrz Dorota Szelągowska nie ma sobie równych. W komentarzach pojawiło się kilka ciepłych słów skierowanych do dekoratorki. Fani docenili jej kunszt i pochwalili warmińską posiadłość. "To jest tak piękne i przytulne miejsce, jak z moich marzeń. Tam jest wspaniale i żałuję, że nie mam przyjaciółki, która mogłabym tam odwiedzać", "Mój wyśniony i wymarzony dom, nic bym nie zmieniła", "Jest jak w bajce. Cudownie. Piękny kredens granatowy" - czytamy.