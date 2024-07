Joe Biden w niedzielę 21 lipca wydał oświadczenie, w którym poinformował o wycofaniu się z ubiegania o reelekcję. "Dzisiaj chcę zaoferować moje pełne wsparcie i poparcie dla Kamali jako kandydatki naszej partii w tym roku. Demokraci - czas się zjednoczyć i pokonać Trumpa. Zróbmy to" - przekazał na X prezydent Stanów Zjednoczonych. Kamala Harris, choć nie wiadomo, czy zostanie wybrana, to ma wielką szansę być pierwszą czarnoskórą kobietą w historii kraju, która wystartuje w wyborach prezydenckich. Polityczka może liczyć na wsparcie męża, który zrezygnował z pracy zawodowej, by móc trwać u jej boku. Wiadomo, że Doug Emhoff ma polskie korzenie i wizytował w naszym kraju.

Mąż Kamali Harris ma polskie korzenie. Jego przodkowie pochodzą z Gorlic

Doug Emhoff jest mężem Kamali Harris od 2014 roku. Przed związaniem się z polityczką był w związku małżeńskim z Kerstin Emhoff, z którą doczekał się dwójki dzieci. Mężczyzna przez lata prowadził własną kancelarię prawną. Kiedy polityczka została zaprzysiężona na wiceprezydentkę USA, ogłosił, że po jej inauguracji rezygnuje z pracy, aby skupić się na obowiązkach drugiego dżentelmena i wspieraniu żony. Mąż Harris jest synem Żydów - Barbary i Michaela Emhoff i urodził się na Brooklynie. Amerykański prawnik był jednak ciekawy pochodzenia i postanowił przyjrzeć się swojemu drzewu genealogicznemu. Tak też trafił do Polski, a dokładniej do miejscowości Gorlice, skąd wywodzą się jego przodkowie.

Właśnie z Gorlic pochodziła jego prababka, która nosiło nazwisko Blech

- przekazał w rozmowie z portalem gorlice.naszemiasto Łukasz Polański - prezes stowarzyszenia Sadecki Sztetl oraz koordynator do spraw genealogicznych i historycznych. Więcej zdjęć Douga Emhoff z wizyty w Polsce znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mąż Kamali Harris przyjechał do Polski

Wiadomo również, że Doug Emhoff w zeszłym roku wizytował w Polsce. Uczestniczył w uroczystościach 78. rocznicy wyzwolenia byłego nazistowskiego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, odbył też spacer śladami Żydów w Gorlicach, gdzie odwiedził punkty związane z historią społeczności żydowskiej oraz miejsca pamięci. "Wizyta promuje wysiłki administracji Bidena-Harris w zakresie walki z antysemityzmem na całym świecie i wzmacnianie pamięci o Holokauście" - można było przeczytać w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej gorlickiego urzędu miasta.