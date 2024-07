Maciej Musiał od dziecka występuje przed kamerą. Ogromną popularność przyniosła mu rola Tomka Boskiego w serialu "Rodzinka.pl". Po niemal dziesięciu latach uwielbiana przez widzów produkcja została zdjęta z anteny. Młodzi aktorzy, którzy się w niej pojawili, do dziś cieszą się jednak statusem gwiazd. Adam Zdrójkowski, Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska czy wspomniany Maciej Musiał to pierwszoligowi celebryci. Ten ostatni po latach zdecydował się wyjawić prawdę o początkach pracy na planie serialu.

Zobacz wideo Musiał o powrocie do "Rodzinki.pl". Doczekamy się?

Maciej Musiał po latach ujawnił prawdę o "Rodzince.pl". Wspomniał o Tomaszu Karolaku

Maciej Musiał otrzymał rolę w serialu "Rodzinka.pl", kiedy był nastolatkiem. W rozmowie Party.pl postanowił wrócić wspomnieniami do tamtego okresu. "Spotykałem się z cudownymi twórcami, z Tomkiem Karolakiem, byłem wtedy jego fanem, akurat skończyło się '39 i pół'" - opowiadał. Okazało się, że pomimo doświadczenia przed kamerą, młody aktor miał na początku straszną tremę. Wszystko przez starszego kolegę po fachu, który wcielał się w jego ojca. Musiał przyznał, że Karolak był wówczas jego idolem.

Pamiętam, że na początku nawet nie mogłem się na niego patrzeć, byłem tak zestresowany

- wspominał w wywiadzie dla serwisu. Dziś obaj panowie cieszą się statusem gwiazd. Maciej Musiał przyznał też, że nadal ceni serialowego ojca, ale opanował już przy nim stres.

Maciej Musiał o powrocie "Rodzinki.pl". "Tylko z nim na pokładzie"

Coraz częściej mówi się o powrocie "Rodzinki.pl". Według medialnych doniesień trwają rozmowy w sprawie kontynuacji serialu. Reporterka Plotka zapytała Macieja Musiała, co sądzi o tym pomyśle i czy zobaczymy go w ewentualnych nowych sezonach."Zobaczymy, w którym kierunku pójdzie Patryk Yoka. Na pewno najważniejsze jest to, że jeżeli będziemy to robić, to w tym dawnym składzie, dowodzonym kreatywnie przez Patryka Yokę, który jest wybitnym twórcą (...) Jak ktoś powtarza ten sukces wiele razy, to świadczy o tym, że jest naprawdę wyjątkowy. Jeżeli to się będzie wydarzało, to tylko z nim na pokładzie. Ciekawe to będzie. Sam nie wiem" - stwierdził tajemniczo aktor. Więcej jego zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.