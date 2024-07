Doda w licznych wywiadach wielokrotnie podkreślała, że ma bardzo bliską więź z rodzicami, którzy są jej siłą. Piosenkarka niedawno ujawniła, że jej mama zmaga się z problemami zdrowotnymi. Zamieściła przejmujący wpis w mediach społecznościowych, w którym przekazała, że Wanda Rabczewska musiała poddać się operacji. - Serdecznie dziękuję drowi Rafałowi Górskiemu oraz całemu personelowi medycznemu za operację i opiekę nad moją mamą - pisała wokalistka. Po kilku dniach ciszy odezwała się do fanów i podzieliła się optymistycznymi wieściami.

Doda przekazała nowe informacje o stanie zdrowia mamy. Zwróciła się do fanów z podziękowaniami

Doda ma za sobą stresujący czas. Jak sama ujawniła, w krótkim odstępie czasu jej ojciec i mama musieli być hospitalizowani. - Mama była w kiepskim stanie przez ostatnie dwa miesiące. Dwa miesiące temu tata też miał bardzo ciężką operację. Te ostatnie dwa miesiące były naprawdę hardcorowe (…). Ale nie narzekamy. Idziemy do przodu i dziękujemy wam za dużo miłych wiadomości - przekazała wokalistka. Tym razem zamieściła nowy kadr na InstaStories. Do zdjęcia zapozowała z mamą, która siedziała na wózku inwalidzkim. Jak się okazało, stan Wandy Rabczewskiej jest stabilny i została wypisana ze szpitala. Doda zwróciła się również do fanów i podziękowała im za liczne słowa wsparcia, a także wiadomości z życzeniami zdrowia dla mamy.

Dziękuję w imieniu mamy za wsparcie! Mama wraca do domu

- podpisała kadr szczęśliwa wokalistka. Nowy kadr, jak i więcej zdjęć Dody wraz z rodzicami znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Doda nie utrzymuje kontaktu z bratem

Mimo iż Doda jest bardzo rodzinną osobą i nie wyobraża sobie życia bez swoich rodziców, to nie nawiązała relacji ze starszym bratem. Kwestia napiętych stosunków wokalistki z Rafałem Rabczewskim pojawiała się w mediach już kilkukrotnie. Ta w programie "Doda Dream Show" wyznała, że temat jej brata "ją denerwuje". - Tak naprawdę nasze drogi się rozeszły, kiedy on poszedł na studia, a ja poszłam do liceum. W ogóle nie mieliśmy ze sobą kontaktu, mój brat mnie chyba nie lubił. (...) On mi nigdy w niczym nie pomógł. Nie chcę, żeby mnie z nim łączyć - wyjaśniła Doda.