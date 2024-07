Między obecną partnerką Józefa Wojciechowskiego a nim samym jest niemal 50 lat różnicy. Ta kwestia szokuje wielu internautów. Widzimy jednak, że zakochanym wiek zupełnie nie przeszkadza. O aktualnościach z życia Wojciechowskiego i Tuchlińskiej możemy dowiedzieć się z Instagrama modelki. To tam po raz pierwszy ujrzeliśmy syna pary Augusta, który obecnie ma trzy lata. Niedawno modelka pokazała małą dziewczynkę, o której jest wiele spekulacji w sieci.

Józef Wojciechowski i jego dzieci. Ma potomków z poprzednich relacji

77-letni miliarder doczekał się siedmiorga potomstwa - najmłodsza z córek miała urodzić się całkiem niedawno. Z pierwszą żoną, o której nie ma zbyt wielu informacji w sieci, ma trzy córki, które przyszły na świat w Stanach Zjednoczonych. Mają mieszkać tam po dziś dzień. O drugim małżeństwie Wojciechowskiego wiemy już nieco więcej, ponieważ było medialne. Serce przedsiębiorcy przed laty skradła Laura Michnowicz, czyli matka jego dwóch synów: Alana i Alexa. Z Instagrama modelki widzimy również, że jest ona mamą Alicji, o czym wspomniała w opisie profilu. Przejdźmy teraz do aktualnej partnerki biznesmena. Z Patrycją Tuchlińską miliarder doczekał się Augusta i Aurory, która ma dopiero kilka miesięcy. O bajkowym imieniu córki modelki i Wojciechowskiego donosiła swego czasu "Gazeta krakowska". Tej informacji jednak nie potwierdzili rodzice maleństwa.

Patrycja Tuchlińska potwierdziła drugą ciążę? Chodzi o jeden komentarz

Modelka pokazała, że w jej życiu pojawiła się mała dziewczynka poprzez InstaStories. Widać było na nim niemowlę w sukience, co zobaczycie w naszej galerii na górze strony. Jedna z fanek Tuchlińskiej, zapytała ją o kwestię powrotu do sylwetki sprzed ciąży. "Ojej, ale pani szczuplutka, a tak niedawno pani urodziła. Nic tylko pozazdrościć figury! Śliczna jak zawsze, proszę odpoczywać w spokoju" - czytamy pod zdjęciem na Instagramie. Modelka postanowiła odpowiedzieć. "Bardzo dziękuję. Wszystko dzięki zdrowej diecie i dużej ilości ruchu (jak to przy dzieciach)" - odpisała, potwierdzając doniesienia o urodzeniu dziewczynki.