Bracia Golec występują na scenie ponad ćwierć wieku. Ich zespół jest uwielbiany przez Polaków. Góralskiej kapeli nie może zabraknąć podczas żadnego letniego festiwalu, kolędowania czy sylwestra. Wpadające w ucho hity zapewniły im stałe miejsce w panteonie polskich artystów. Piosenkę "Ściernisko" cytował nawet sam George W. Bush. Teraz okazuje się, że Paweł i Łukasz zostaną uhonorowani w wyjątkowy sposób.

