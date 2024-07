Katarzyna Cichopek spakowała walizki, zabrała swojego ukochanego Macieja Kurzajewskiego i wyleciała na wczasy do Grecji. Fani z pewnością są zadowoleni z codziennych relacji gwiazdy. Cichopek raz pozuje z partnerem na tle zachodzącego słońca, raz opala się na plaży, a innym razem wrzuca radosne zdjęcia spod białych, greckich budynków. "Zaczynam mój zasłużony urlop! Po pięknym i intensywnym czerwcu i lipcu, pełnym zawodowych wyzwań, teraz zamieniam się w panele fotowoltaiczne i ładuje moją baterię energią słoneczną" - pisała tuż po przylocie. Teraz na profilu aktorki pojawiły się zmysłowe zdjęcia znad wody. Fanów zamurowało.

Katarzyna Cichopek pozuje przed obiektywem Macieja Kurzajewskiego. "Roar"

Każdy, kto obserwuje Cichopek, wie, że ta uwielbia pozować przed aparatem. Tym razem wskoczyła w pareo w lamparcie cętki i wyginała się na kamiennym pomoście. Fanom bardzo przypadła do gustu wakacyjna stylizacja aktorki. "Gdzie można takie zakupić?" - pytali. Zmysłowe pareo to jedno. Obserwatorzy byli oczarowaniu również samą gwiazdą. "Kasiu, jesteś olśniewająco piękna i śliczna. Cudownego wypoczynki dla ciebie i Maćka", "Łał, tygrysica", "Jak zawsze piękna" - czytamy. A co wy myślicie o stylizacji Cichopek? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprowadzą śniadaniówkę w Polsacie. Decyzję skomentowała Paulina Smaszcz

Była żona Kurzajewskiego nie kryła rozczarowania faktem, że ten na dobre pożegna się ze światem sportu. - Szkoda Maćka. (...) Bo na tym akurat świetnie się zna i w tym temacie jest profesjonalistą. Widać, że druga połowa życia to dla niego życiowy przełom - mówiła. W tej samej rozmowie z Plotkiem Smaszcz podkreśliła, że trzyma kciuki za nowych prowadzących. - Życzę Kasi i Maciejowi samych sukcesów, opartych na szczerości, ludzkich wartościach, empatii wobec widzów i najbliższych. (...) Umiejętności patrzenia na potrzeby innych i otaczający ich realny świat - podsumowała. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek poprowadzi nowe randkowe show. Jest nagranie z planu. "Coś wie na ten temat"