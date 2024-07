Ewa Chodakowska ponad dekadę temu zaczynała od publikowania nagrań treningów. Z czasem rozwinęła swój biznes i dziś zarządza całym fitness imperium. W przeszłości trenerka napotykała na swojej drodze przeszkody nie tylko natury zawodowej, ale także zdrowotnej. W 2022 roku celebrytka zmuszona była zwolnić tempo i ograniczyć aktywność w mediach społecznościowych. U Chodakowskiej wykryto potworniaka, który zazwyczaj nie daje objawów. W ostatnim wywiadzie dla Plejady trenerka opowiedziała o chorobie.

Ewa Chodakowska miała nowotwór. Mówi o profilaktyce. "Lepiej zapobiegać niż leczyć"

Ewa Chodakowska w 2022 roku zmagała się z problemami zdrowotnymi. "Przeszłam operację usunięcia dermoidu jajnika, zwanego popularnie potworniakiem. To zmiana nowotworowa, ale łagodna, która zazwyczaj nie daje żadnych objawów" - powiedziała w rozmowie z serwisem Party. Trudne chwile sprawiły, że trenerka zwolniła nieco tempo życia i zaczęła większą uwagę przywiązywać do regeneracji. Dziś chce uświadamiać fanki na temat tego, jak ważna jest profilaktyka i zachęca je do regularnych badań. Wspomniała o tym także w nowym wywiadzie dla Plejady.

Mój każdy komunikat w mediach społecznościowych bazuje przede wszystkim na autentyczności, więc w momencie, kiedy w moim życiu realnie się coś dzieje, to jest to widoczne też na social mediach (...) Wychodzę z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć i tak jak mówisz, czasem diagnoza okazuje się być już wyrokiem, a tak wcale nie musi być. Jeżeli będziemy działać prewencyjnie, to mamy ogromne szanse na to, żeby wyzdrowieć i wrócić do sprawności

- apelowała celebrytka.

Ewa Chodakowska o zdrowym stylu życia. Twierdzi, że wielu chorobom można zapobiec

Chodakowska zwróciła też uwagę, jak ważny w profilaktyce różnych chorób jest zdrowy tryb życia. Trenerka twierdzi, że dzięki regularnym badaniom, odpowiedniej diecie i aktywności fizycznej możemy uniknąć wielu problemów ze zdrowiem. "Nie ma nic gorszego niż lądować u lekarza w kolejce, jak już coś nam prawdziwie doskwiera. My możemy wszystkiemu naprawdę zapobiegać. Te geny, o których tak dużo się mówi, to jest bardzo znikomy procent wpływu na nasze zdrowie. Tutaj przede wszystkim styl życia. W zależności od tego, w jaki sposób żyjemy, takie plony zbieramy" - mówiła w rozmowie z Plejadą.