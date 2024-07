Muniek Staszczyk od lat nie pojawiał się w TVP. Po zmianie władzy i rewolucji w mediach publicznych artysta nie ma już jednak oporów przed występami w Telewizji Polskiej. Ostatnio wraz z zespołem T.Love muzycy zagrali w ramach trasy "Lato z Radiem". Koncert odbył się w Raciborzu. Niestety, sceniczne popisy Muńka nie przypadły do gustu widzom. Wokalistę zalała fala krytyki.

Muniek Staszczyk w ogniu krytyki. "Nie znał melodii własnych piosenek"

Przez ostatnie kilka lat latem w Telewizji Polskiej królowało disco polo. Tegoroczne "Lato z Radiem i TVP" odbiegało jednak od dotychczas przyjętych standardów. Na scenie pojawiły się legendy polskiej muzyki oraz wschodzące gwiazdy. Do tej pierwszej grupy zalicza się Muniek Staszczyk. Artysta wraz z zespołem T.Love wystąpił w Raciborzu. Internauci byli jednak rozczarowani koncertem. Wielu widzów spodziewało się, że powrót wokalisty na antenę TVP będzie bardziej udany. "Muniek Staszczyk sprawiał wrażenie, jakby nie znał melodii własnych piosenek", "Muniek tragedia. (...) Pomyłki w tekście, gadanie od rzeczy. Jeden wielki fałsz", "Ci piosenkarze to jakiś dramat. Muniek to jakby mógł, to by się położył. To jego śpiewanie to porażka", "Muniek porażka, trzeba wiedzieć, kiedy że sceny zejść" - komentowali wściekli widzowie w mediach społecznościowych.

Nie tylko T.Love rozczarowało internautów. "Pomylili koncert ze stypą"

Muniek Staszczyk nie był jedynym artystą, na którego spadły gromy od internautów. Widzowie byli wyraźnie rozczarowani ogólnym poziomem koncertu. Oberwało się też innym muzykom, między innymi zespołowi Lady Pank, ale także prowadzącym. "Jedne i te same piosenki, jakby nie mogli czegoś nowego nagrać", "Poziom koncertu dramatyczny... Większość artystów fałszowała tak, że nie dawało się tego słuchać", "Poprzedni koncert nudy, dzisiaj następne nudy", "Wieje nudą", "Prowadzący pomylili koncert ze stypą", "Ale dno, Lady Pank zagrał z półplaybacku" - grzmieli internauci. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.