Margaret należy do tych piosenkarek młodego pokolenia, które chronią swojego życia prywatnego. Artystka nie chodzi z ukochanym Piotrem na ścianki i nie godzi się na wspólne sesje zdjęciowe do popularnych magazynów. Nie chwali się też wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, jak wiele jej koleżanek i kolegów z branży. Tymczasem dla radiowej Czwórki zrobiła wyjątek i zgodziła się udzielić wspólnego wywiadu, bo zrobili razem już trzy płyty. Zdradziła tam kulisy swojego związku i opowiedziała m.in. o tym, jak wyglądały początki ich miłości.

Tak wyglądał początek związku Margaret z "mężem"

O partnerze Margaret dowiedzieliśmy się w styczniu 2020 roku. Wtedy piosenkarka wzięła z nim w Peru symboliczny ślub. Jednak został on zawarty podczas "szamańskiej" ceremonii w zgodzie z rdzenną tradycją tamtejszych Indian i nie ma mocy prawnej. W nowym wywiadzie zakochani zdradzili, jak się poznali. Ponoć chłopak Margaret miał na nią oko wcześniej, niż ją poznał. - Rok przed poznaniem Gosi widziałem jakiś billboard na mieście i myślałem "fajna". Pamiętam, że miałem wtedy taką myśl. Że ciekawe byłoby być z taką - powiedział KaCeZet w radiowej Czwórce. Artystka zdradziła, że ujęło ją kłamstwo, którym mężczyzna się posłużył, by się do niej zbliżyć.

To na co Piotrek mnie wziął... Są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że Piotrek przy naszym pierwszym poznaniu utrzymywał, że w ogóle nie wie, kim jestem. Po czym się okazało, że naprzeciwko jego chaty wisiał wielki billboard ze mną. Ale było to świadome zagranie i słuszne zresztą. Pamiętam, jak myślałam: "Boże jaki wspaniały człowiek, nie wie, kim jestem. Co za wspaniała historia"

- zdradziła Margaret w radiu.

Najpierw Margaret nie chciała współpracować z ukochanym

Skąd kłamstwo na początku znajomości z gwiazdą? - Wiedziałem, że ustawienie się w kolejce po zdjęcie, to nie jest ta droga - przyznał partner Margaret. Zakochani przez ponad rok byli ostrożni. Rozmawiali o muzyce, ale nie kusili się na wspólne projekty. Później stwierdzili, że to bez sensu, by odgradzać życie prywatne od zawodowego. - Chodziło o higienę związku - wyznał partner Margaret. - Przy pierwszych podejściach jest ryzyko, że to nie wyjdzie. Jedna strona się bardziej zaangażuje w sprawy muzyczne bardziej od drugiej i to jakoś negatywnie wpłynie na relację miłosną - dodał w radiu. Gdy zaryzykowali, okazało się to strzałem w dziesiątkę. Dziś bez problemu łączą pracę z życiem prywatnym. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Kim jest partner Margaret?

KaCeZet to pseudonim artystyczny Piotra Kozieradzkiego, ukochanego Margaret. Piosenkarz urodził się w 1985 roku w Warszawie. W latach 2002-2008 występował w zespole Tabula Rasa jako wokalista i autor tekstów. W 2006 roku wydał z nimi album "Niczego". Później KaCeZet współpracował także z zespołem Dreadsquad, czego wynikiem była płyta "Stara Szkoła". W latach 2011-2013 tworzył w ramach projektu KaCeZet & Fundamenty. Wokalista najbardziej znany jest z takich utworów jak: "Czego ona chce", "Nadciąga", "Kocham swoje miasto", "Mistrz" czy "Niech gadają". W tym ostatnim utworze gościnie wystąpił Kamil Bednarek.