Biscy Grzegorza Zawieruchy przeżywają naprawdę trudny czas. W zeszłym tygodniu przez ich miejscowość przeszła potężna nawałnica. Rodzice gwiazdora od 19 lat prowadzą w Kielcach dom dziecka. Sytuacja jest bardzo poważna. Sam Grzegorz znalazł się u rodziców zupełnie przypadkowo. "Zwykła fanaberia chęci odwiedzenia" - pisał. Później dziękował losowi, że w tych ciężkich chwilach mógł być z bliskimi. "Przeżyliśmy... Z tego powodu jestem szczęśliwy. Moi rodzice w nocnym 'tornado' stracili część domu, w którym wychowali nie tylko mnie, ale wiele dzieciaków. Dziękuję Bogu, że byłem tej nocy z nimi. Mamo... tato... kocham was i nawet burze nam niestraszne" - pisał tuż po wichurze Grzegorz. Teraz mężczyzna ponownie zabrał głos. Jak jego rodzina radzi sobie po tragedii?

REKLAMA

Zobacz wideo Burze uderzyły w Polskę. Towarzyszyły im gradobicia, ulewy i silny wiatr

Grzegorz Zawierucha nie krył poruszenia. "Takie rzeczy słyszałem gdzieś z opowieści"

Kucharz pojawił się w sobotnim wydaniu "Dzień dobry wakacje", gdzie opowiedział o tym, jak wygląda sytuacja w jego domu rodzinnym po przeżytej nawałnicy. - Adrenalina opadła, także już teraz wracamy do normalności. Pomagamy rodzicom, żeby to wszystko posprzątać i odbudować. Akurat z soboty na niedzielę byłem wtedy w domu u rodziców z moimi dwoma synami, także przeżyliśmy to na własnej skórze. Takich rzeczy nie widziałem nawet w filmach, takie rzeczy słyszałem gdzieś z opowieści, ale inaczej jest to usłyszeć, nawet od najbliższych, a inaczej jest to przeżyć - tłumaczył. Zdjęcia wyrządzonych szkód znajdziecie w galerii na górze strony.

Rodzice Grzegorza Zawieruchy mogli liczyć na pomoc przyjaciół i bliskich

Zwycięzca "MasterChefa" przyznał, że powrót do normalności nie byłby możliwy bez wsparcia życzliwych osób. Jednocześnie podkreślił, że takie chwile jak te uczą, by doceniać w życiu każdy moment. Gdzieś zdajemy sobie sprawę po tym wszystkim, jak kruche jest nasze życie. (...) Doceniajmy najbliższych, bo takie chwile pokazują, że trzeba być człowiekiem na co dzień. Przychodzą takie momenty, kiedy to my potrzebujemy pomocy - mówił przejęty. ZOBACZ TEŻ: Rafał Zawierucha miał robić karierę w Hollywood. Nic z tego