Blanka wystąpiła na meczu Ekstraklasy. Została wygwizdana

Blanka zyskała niezwykłą popularność, gdy w zeszłym roku okazało się, że będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. Utwór "Solo" mocno podzielił Polaków - niektórzy byli zażenowani, inni czuli rytm. Zdjęcie z polskich preselekcji z 2023 roku do Konkursu Piosenki Eurowizji znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Piosenkarka była gwiazdą podczas meczu Ekstraklasy - wystąpiła w przerwie spotkania Śląsk Wrocław-Lechia Gdańsk. Wykonanie podzieliło internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka pochwaliła się, że robi międzynarodową karierę

Blanka wystąpiła w przerwie meczu. Została wygwizdana

W piątek 19 lipca ruszyła pierwsza kolejka najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju - PKO BP Ekstraklasy. Na Tarczyński Arena we Wrocławiu doszło do meczu Śląsk Wrocław-Lechia Gdańsk. Organizatorzy przygotowali dla kibiców coś specjalnego - w przerwie spotkania na murawie pojawiła się Blanka, która wykonała swój największy hit "Solo". Wraz z nią na boisku pojawili się także tancerze. W sieci szybko pojawiły się pierwsze nagrania z wydarzenia. Podczas występu piosenkarki słychać było z trybun gwizdy. "Blanka Stajkow już na murawie stadionu Tarczyński Arena, a z trybun słyszalne gwizdy" - relacjonował dziennikarz Sport.pl.

Internauci podzieleni w kwestii oceny występu Blanki

Jak to zwykle bywa przy okazji głośniejszych występów, do akcji wkroczyli internauci, którzy postanowili ocenić wykonanie Blanki. Na stadionie piosenkarka dostała jasny odzew, ale w sieci opinie były podzielone. Niektórzy byli oburzeni tym, jak została potraktowana Stajkow. Bronili 25-latki. "Wyłapać tych ludzi i zakaz stadionowy. Jak można gwizdać na Blanię?!", "Boomerzy. Oni to by Kozidrak albo Marylę woleli", "Banda niewdzięczników" - grzmieli fani Blanki. Nie zabrakło jednak komentarzy od osób, którym występ gwiazdy się nie spodobał. Mieli do niej kilka zarzutów, ale też do organizacji koncertu. "W ogóle to było tak z d**y zrobione, zero zapowiedzi, dźwięk tragedia, obok rozgrzewka, wyglądało to, jakby chłopcy od podawania piłek weszli na boisko i dostali mikrofon z action", "Miała zagrać w przerwie. Zagrała na koniec i wyłącznie dla trybuny A. Można sobie porównać to do występu Cleo. Gwizdy podsumowały tę żenadę", "Zagrała jedną piosenkę, której połowy nie było słychać" - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych.