Anna i Robert Lewandowscy mają obecnie labę i oddają się odpoczynkowi z córkami. Na profilu znanej trenerki fitness pojawiło się rodzinne zdjęcie podpisane jako "pocztówka z wakacji". Wszyscy zajadają się lodami, ale... Czy na pewno? Internauci od razu zwrócili uwagę na jeden szczegół.

Lewandowscy zajadają lody. Nawet to wzbudziło sensację

Małżonkowie od lat są na świeczniku, a media chętnie przyglądają się ich poczynaniom. Obecnie mieszkają wraz z córkami w Hiszpanii, gdzie oboje spełniają się zawodowo. Rodzina postanowiła odpocząć od codzienności i wybrali się na krótkie wakacje. Na profilach w mediach społecznościowych pary często pojawiają się urywki z ich codzienności.

Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie, na którym widać całą czwórkę w komplecie. Wszyscy mają w dłoni lody i pozują do rodzinnej fotografii. Czujnym internautom nie umknął jednak fakt, że "Lewa" w dłoni trzyma sam wafelek. W komentarzach fani od razu zwrócili na to uwagę i dosłownie zaroiło się od pytań na ten temat. "Pani Ania nie ma loda?", "Fajne te lody, takie bez gałek", "Aniu, sam wafelek, czy tak szybko zjadłaś?" - pisali pod postem obserwatorzy. Influencerka w końcu z rozbawieniem odpowiedziała na zaczepki. "Zjadłam pierwsza sorbet" - odpisała w komentarzu. Omawiane zdjęcie w całości znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

To, co Lewandowska znalazła w podręczniku do nauki języka hiszpańskiego, to hit!

Mimo że para stara się postawić na wypoczynek, wydaje się, że nie potrafi po prostu nic nie robić. Przy okazji odpoczynku Lewandowscy postanowili szlifować swój hiszpański, który z pewnością przydaje im się na co dzień. Influencerka opublikowała na InstaStories krótki film, na którym pokazuje, jaki przykład znalazła się w podręczniku do nauki języka. Okazuje się, że książce pojawił się sam Lewandowski! Celebrytka postanowiła przy okazji sprawdzić ukochanego. Chyba był pilnym uczniem. - Przymiotniki. Przysłówki. Teraz zdanie. Lewandowski szybko biega? - zapytała celebrytka. - Lewandowski corre rápido - bez namysłu odpowiedział piłkarz. Widać, że kapitan reprezentacji Polski przykłada się do nauki.