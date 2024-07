61-letnia Ewa Skibińska w bikini na plaży. Fani oniemieli

Ewa Skibińska ma już za sobą lata kariery. Gwiazda wystąpiła w wielu filmach i serialach. Fani mogli ją zobaczyć m.in. w "Na dobre i na złe", "Pierwszej miłości" i "Ślepnąc od świateł". Aktorka skończyła 61 lat. Czy zastanawiała się nad przejściem na emeryturę? - Myślałam o tym, że jestem zmęczona - wyjawiła. - Za chwilę to jednak skasowałam, to był dla mnie wyjątkowo owocny rok, bardzo dużo pracowałam i pomyślałam sobie, że taka idzie informacja z kosmosu, żeby nie przestawać - mówiła w "Dzień dobry TVN". Trzeba przyznać, że Skibińska jest w naprawdę świetnej formie! Najnowsze zdjęcia wprawiły jej fanów w osłupienie. Jeśli chcecie je zobaczyć, zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Ewa Skibińska wypoczywa na Krecie. Te zdjęcia na długo zostaną w pamięci internautów

Aktorka wrzuciła film, na którym umieściła ujęcia z wakacji. Widzimy na nich uśmiechniętą Skibińską w kapeluszu i czarnym bikini. Widać, że 61-latka świetnie czuje się w swoim ciele. W komentarzach zaroiło się od komplementów. "Pięknie. Wspaniałych wakacji", "Niektórzy fani liczą na wersję ośmiogodzinną tego filmu", "Ależ pani piękna" - czytamy. Na jednym ze zdjęć aktorka pozuje zupełnie bez ubrań. Myślicie, że wrzucanie takich ujęć do sieci jest w dobrym stylu? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Ewa Skibińska przychodziła do pracy nietrzeźwa. "Picie było od zawsze"

W szczerym wywiadzie dla "Wysokich obcasów" aktorka wyznała, że w przeszłości nadużywała alkoholu. Z nałogiem skończyła ponad dziesięć lat temu. "Samo picie, nie ukrywajmy, było od zawsze. Przez lata w teatrze też w pewien sposób było dozwolone. To, że alkoholu nie ma na planie albo na scenie, to zdobycz ostatnich czasów. (...) Właściwie nietrzeźwa byłam też na próbach. Nawet o poranku znalazła się małpka w torebce - wspominała" - opowiadała. Aktorka zdradziła, że w walce z nałogiem mogła liczyć na wsparcie przyjaciół i córki, która przez lata pełniła niejako rolę jej "opiekunki".