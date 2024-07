Ewa Zajączkowska-Hernik szturmem podbiła świat polityki. 34-latka jest dziennikarką, publicystką, rzeczniczką prasową Konfederacji i świeżo upieczoną europosłanką. Ostatnio stała się również bohaterką skandalu. Wraz z Dianą Iovanovici-Sosoaca z Rumunii urządziły awanturę w Parlamencie Europejskim. Podczas czwartkowej sesji plenarnej w emocjonalnych słowach zwróciła się do szefowej Komisji Europejskiej. "Wybranie pani na stanowisko KE było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji" - mówiła. Zajączkowska-Hernik nie ukrywa swoich poglądów, a to nie zawsze działa na jej korzyść. Za to sprawia, że jest na językach wszystkich. Prywatnie zaś jest żoną i mamą dwójki dzieci. Czym zatem zajmuje się pozostający w cieniu polityczki mąż?

REKLAMA

Zobacz wideo Ostre wystąpienie Zajączkowskiej-Hernik w Europarlamencie: "Ręce precz od Polski!"

Mąż Ewy-Zajączkowskiej-Hernik póki co żyje w cieniu. Zacznie pokazywać się na salonach?

Błyskawiczna kariera Ewy Zajączkowskiej-Hernik to wynik ciężkiej pracy, ale i charakteru, a ten zdaje się mieć mocny. Nie ma się co dziwić, że ukojenie po ciężkim dniu może znajdować przy dużo bardziej spokojnym mężu, który na co dzień pracuje jako grafik dla Fundacji Wsparcia Rolnika Polska. Wygląda na to, że Marcin Hernik stroni od błysku fleszy i ceni sobie prywatność. Można więc zatem jedynie domniemywać, czy kiedyś polityczka zabierze męża na salony.

Ewa Zajączkowska-Hernik deklaruje się jako "konserwatywny liberał". Oto, co sądzi o karmieniu piersią

Ewa Zajączkowska-Hernik i Marcin Hernik doczekali się dwójki potomstwa. Zdjęciami maluch Zajączkowska-Hernik chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Na podstawie jednego z jej postów, można wysnuć wnioski, że polityczka jest wielką zwolenniczką karmienia piersią.

Karmienie piersią to niezwykła przygoda. Często bardzo trudna, szczególnie na początku. Zdarza się, że bolesna. Jednak nie ma większej bliskości między matką, a dzieckiem, niż właśnie w momentach karmienia. Mamo, która karmisz w ten sposób bądź silna! Wiem, że bywa trudno i masz już dość. Wiem, że bywasz zmęczona i chciała byś być odciążona czasem. Jesteś dla swojego dziecka najważniejsza i tej bliskości oraz czasu tylko dla was nic nie jest w stanie zastąpić. Jesteś wielka

- pisała pod postem, na którym sama karmi dziecko w ten sposób.